Il 4-4 di Bergamo continua a far discutere e le immagini di Bordocam aggiungono particolari a una serata che in casa Inter nessuno ha digerito facilmente. Non è soltanto il risultato a lasciare il segno, ma anche quello che succede in campo quando l’Atalanta comincia a rimontare. Tra i nerazzurri volano parole, Chivu perde la pazienza e nel finale anche Lautaro e Barella manifestano tutta la loro rabbia.

Uno dei momenti più significativi arriva dopo il 4-3 firmato da De Ketelaere. Nell’azione che porta al gol c’è un’incomprensione tra Sucic e Carlos Augusto, che finiscono per discutere animatamente in mezzo al campo. Le telecamere li riprendono mentre si scambiano osservazioni tutt’altro che amichevoli. Un episodio che racconta la tensione di una squadra incapace di mettere in sicurezza una partita nella quale era stata avanti anche di due reti.

Dalla panchina, intanto, Chivu non riesce a nascondere la propria irritazione. Già dopo il gol di Elmas, il tecnico aveva sbottato: “Ma come c***o si fa”, prima di avvertire i suoi: “Stiamo giocando con il fuoco”. E davanti a un altro errore in costruzione, dopo un passaggio impreciso di Pavard, arriva un’ulteriore sfuriata: “Qui ci facciamo male da soli”. Il momento peggiore però deve ancora arrivare. Al 90′ Maresca assegna il rigore all’Atalanta per il tocco di mano di Bastoni. Kessie trasforma e fissa il 4-4, mentre in panchina Chivu è incredulo: “Ma si può buttare via una partita?”. Bastoni protesta con l’arbitro: “Ma come faccio Mare a evitarlo?”. Anche Josep Martinez in questo caso interviene, prima di continuare a contestare l’episodio. Al triplice fischio la tensione non si esaurisce. Lautaro Martinez e Nicolò Barella raggiungono Maresca per chiedere spiegazioni. Un finale che restituisce tutta la rabbia interista per due punti lasciati per strada.