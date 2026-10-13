Il Napoli triturato da Villarreal: notte fonda per Max

Il Napoli viene sconfitto per 3-1 in trasferta dal Villarreal, nonostante un buon avvio di partita. Gli azzurripassano in vantaggio, ma subiscono larimonta degli spagnoli e incassano la seconda sconfitta europeaconsecutiva. Il Villarreal, inoltre, deve fare a meno del portiere Gulacsi, ancora sottochoc per una rapinasubita in casa insieme alla famiglia, fortunatamente senza conseguenze fisiche.
La squadra partenopea sblocca il risultato all’8° minuto grazie ad Amir Rrahmani, che segna da distanzaravvicinata dopo una respinta del portiereLuiz Junior su un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo.Al 22’, Rasmus Hojlund sfiora il raddoppio con un colpo di testa che si stampasull’incrocio dei pali.
Un minuto più tardi, però, un errore di Matteo Politano, autore di un retropassaggio troppo corto, permette aMikautadze di recuperare il pallone,superare Milinkovic-Savic e realizzare l’1-1 a porta vuota. Al 26’ arrivaanche il sorpasso del Villarreal: Mouriño trova il gol con un potente tiro dalladistanza che si insaccanell’angolino.
Nella ripresa, il Napoli prova a reagire, ma fatica a creare occasioni concrete. Lucca serve Hojlund, che silibera di un avversario e calcia da posizionedefilata, trovando però la risposta del portiere. Poco dopo, ancheDe Bruyne sfiora il gol con un pallone insidioso dalla sinistra.
Al 41’ della ripresa, Oluwaseyi chiude definitivamente la partita, sfruttando l’assist di Ayozé Perez e battendoMilinkovic-Savic con un sinistropreciso.
Gli uomini di Allegri non riescono a rimontare e devono ora concentrarsi sulla prossima sfida europea controil Bodo/Glimt, in programma martedì alMaradona, per cercare il riscatto.