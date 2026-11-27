Un (altro) oltraggio. Marc Marquez ha annunciato il ritiro. E lo ha fatto dopo aver vinto l’ottavo mondiale in MotoGP e il decimo in totale, scavalcando proprio Valentino Rossi nella classifica all time. Oltre al sorpasso, un altro oltraggio si è consumato a Valencia, in cui si correrà l’ultimo gp della stagione e quello che sarà l’ultimo della carriera dello spagnolo.

Proprio a Valencia si è consumato l’ultimo smacco al Dottore. Dal 2021, un murale di Valentino Rossi giganteggiava su una delle palazzine del circuito Ricardo Tormo di Valencia. Era stato realizzato cinque anni fa, in occasione dell’ultima gara del Dottore in MotoGp dall’artista di strada Axe Colours. Lo stesso Valentino Rossi lo aveva firmato e si era mostrato entusiasta del risultato. In cima campeggiata una grande scritta “Grazie Vale”. Invece, soltanto cinque anni più tardi, gli organizzatori del Gran Premio di Valencia hanno deciso di rimuoverlo, mettendo un maxischermo di 64 metri quadrati.

“La nuova installazione ci permetterà di preservare la memoria del numero 46 e, allo stesso tempo, di alternarla con altri contenuti legati alla storia e all’attualità del motociclismo”, c’è scritto nel comunicato diramato dal circuito. Quello che stona, tuttavia, è il tempismo. Quasi per uno scherzo del destino, la rimozione del murale arriva proprio quando si è completato il sorpasso di Marc Marquez ai danni dell’italiano. “Vogliamo mantenere l’omaggio a Valentino Rossi, un pilota leggendario che ha scelto il Circuito Ricardo Tormo per concludere la sua carriera in MotoGP, ma il nuovo schermo ci permette di aprire le porte a nuove aggiunte. Piloti come Marc Marquez, che ha già superato i titoli di Valentino Rossi, fanno parte anche loro della storia del nostro sport”. È questo il commento di Nicolas Collado, direttore generale del circuito.