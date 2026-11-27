“Per questo sei il numero 700 al mondo”. Guto Miguel non ci sta e risponde a tono a Matteo Covato, trasformando il finale di una partita già nervosa in un acceso botta e risposta. Succede al Challenger di San Salvador, dove il brasiliano di 17 anni rimonta l’italiano e, dopo la vittoria, lo punge sul ranking ATP. Una scena diventata rapidamente virale sui social.

La sfida sembrava inizialmente indirizzata dalla parte di Covato, 21 anni e numero 700 del mondo, capace di conquistare il primo set 6-3 e di portarsi avanti anche nel secondo. Miguel, attualmente numero 544 del ranking, cambia però marcia, recupera e chiude con un netto 3-6, 6-3, 6-0. Durante l’incontro non erano mancati momenti di tensione, con l’azzurro che aveva anche chiesto l’intervento del supervisore dopo alcune reazioni del giovane avversario, protagonista di gesti di nervosismo con la racchetta.

Ma è dopo la stretta di mano che arriva il confronto più acceso. Covato contesta il comportamento del brasiliano e soprattutto il supporto ricevuto dal suo gruppo di lavoro: “Hai tutta una squadra con te, ovviamente non perdi. Ringrazia il tuo allenatore, perché tu non hai fatto niente”. Miguel non lascia cadere la provocazione e replica facendo riferimento alla posizione dell’italiano in classifica: “Per questo sei il numero 700 al mondo, no?”. Covato insiste, tornando a chiamare in causa gli allenatori: “Ringrazia i tuoi coach, senza di loro non vinceresti niente”.

Il battibecco racconta anche le difficoltà di un circuito nel quale ogni risultato pesa e le differenze di classifica diventano terreno di scontro. Miguel, considerato uno dei giovani più interessanti del tennis brasiliano, è reduce dalla vittoria al Roland Garros junior e ha partecipato alle Finals di Torino come sparring partner, attirando anche l’attenzione di Carlos Alcaraz, che lo ha invitato ad allenarsi con lui.