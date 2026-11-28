Il Milan guarda già a gennaio e prepara un piano alternativo per non farsi trovare impreparato. Se la priorità per l’attacco resta Endrick, l’operazione con il Real Madrid non è semplice e a Casa Milan comincia a prendere quota il nome di Fotis Ioannidis.

Per la fascia sinistra, invece, spunta Alejandro Balde, terzino del Barcellona che potrebbe diventare un’occasione di mercato. Il centravanti greco, 26 anni, è attualmente allo Sporting Lisbona, dove trova poco spazio alle spalle di Luis Suarez. Una situazione che potrebbe favorire un’eventuale partenza nella sessione invernale.

Ioannidis era già stato vicino al Bologna nell’estate del 2024 e conosce bene il calcio italiano, anche se per arrivare a lui bisognerà fare i conti con la concorrenza della Roma, che ha già effettuato un sondaggio. Il suo profilo piace per caratteristiche e potrebbe rappresentare un’alternativa concreta qualora la strada che porta a Endrick dovesse rivelarsi impraticabile. Il brasiliano resta infatti il primo obiettivo, ma il Real Madrid non sembra intenzionato a privarsene facilmente e le richieste economiche sono elevate.

L’altro nome sul taccuino rossonero è quello di Balde. Il classe 2003 ha trovato finora poco spazio al Barcellona, ma resta un giocatore apprezzato da Hansi Flick. Il tecnico non si opporrebbe a una sua eventuale cessione a gennaio e Jorge Mendes, agente del terzino, si sarebbe già attivato per sondare il mercato. I rapporti con il Milan sono ottimi, ma il nodo principale resta il prezzo: i catalani valutano il giocatore oltre 40 milioni di euro. Una cifra importante per Cardinale, che potrebbe provare a impostare l’operazione con un prestito e un successivo riscatto. Una formula che, almeno per ora, non convince pienamente il Barcellona. La volontà del giocatore e le altre richieste ricevute saranno decisive.