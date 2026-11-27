L’Italia conquista la finale di Coppa Davis per la quarta volta consecutiva, superando la Repubblica Ceca di Thomas Berdych con il punteggio di 2-1. Protagonista assoluto è Lorenzo Musetti, autore di una prestazione straordinaria dopo una stagione difficile. Nel primo singolare, l’azzurro batte in due set Jakub Mensik, regalando all’Italia il primo punto. Flavio Cobolli, invece, non riesce a fermare Jiri Lehecka, che si impone in tre set, riportando il confronto in parità.

La qualificazione si decide quindi nel doppio, dove il capitano Filippo Volandri schiera Musetti insieme ad Andrea Vavassori, anche a causa dei problemi al gomito di Matteo Berrettini. La coppia italiana affronta Lehecka e Machac in una partita combattuta ed emozionante.

Il primo set sorride ai cechi, che sfruttano alcuni errori degli azzurri e si impongono 6-3. Nel secondo set, però, Musetti e Vavassori reagiscono con grande determinazione, conquistando un break decisivo e dominando fino al 6-1, che ristabilisce la parità.

Il terzo set è molto equilibrato: entrambe le coppie difendono il proprio servizio e nessuna riesce a prendere il largo. Dopo aver annullato due pericolose palle break, gli italiani trascinano la sfida al tie-break. Qui, grazie alla concentrazione e alla qualità del gioco, Musetti e Vavassori conquistano il punto decisivo.

Dopo un’ora e 55 minuti, l’Italia festeggia la vittoria davanti a un pubblico entusiasta e conquista un’altra finale, confermandosi protagonista assoluta della competizione.