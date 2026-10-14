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Eleonora Alvisi, grave infortunio in campo: come la soccorrono, scena grottesca

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mercoledì 14 ottobre 2026
Eleonora Alvisi, grave infortunio in campo: come la soccorrono, scena grottesca

1' di lettura

Grave infortunio per la tennista italiana Eleonora Alvisi al torneo di Santa Margherita di Pula in Sardegna. La 23enne pugliese stava giocando contro la svedese Isabel Skoog. E proprio durante un momento decisivo del match, il tie-break del secondo set, dopo che l'azzurra aveva perso il primo, uno scatto in avanti di Eleonora le è costato caro: il ginocchio sinistro ha avuto una torsione improvvisa e innaturale, e la tennista si è accasciata al suolo urlando per il dolore.

In quell'istante, si è capito subito non solo che la giocatrice di Barletta non avrebbe potuto continuare, ma anche che il problema al ginocchio era molto serio. I primi a prestarle soccorso sono stati l'arbitro e alcune persone presenti, che le hanno portato del ghiaccio e hanno provato a confortarla. Anche l'avversaria le si è avvicinata per capire come stesse. In attesa di poterla spostare in sicurezza, è stata portata in campo una delle due panchine riservate alle giocatrici, così da farvi sedere la tennista.

Pur non essendo ancora nota la diagnosi dell'infortunio, l'ipotesi più probabile è che ci sia stata una rottura dei legamenti del ginocchio, con possibile interessamento del menisco. Come ricordato da FanPage, inoltre, non si tratta del primo problema fisico importante in carriera per Eleonora: prima dei 20 anni ha avuto un infortunio all'anca, che l'ha costretta all'operazione tenendola ferma oltre un anno. 

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