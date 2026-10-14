Champions, per il Como brusco risveglio: 3 gol dal Feyenoord, la "resa" di Fabregas

Il Como si illude, va in vantaggio ma poi finisce ko nella tana del Feyenoord per 3-2. Sono Zechiel, Moussa e un autogol di Sanchez a vanificare la rete iniziale di Diao. Inutile, nel finale, la marcatura di Douvikas per la prima sconfitta in Champions della squadra di Fabregas dopo il bell'esordio con il Lipsia.

I lariani partono forte e passano in vantaggio al 18'. Ramon lancia lungo dalla difesa, Diao brucia in velocità Javi Lopez, entra in area e trafigge Ernst con un preciso sinistro all'angolino. L'1-0 dura appena due minuti. Valente serve Zechiel al limite dell'area, che si gira alla grande sul destro e batte Sanchez con una forte conclusione a mezza altezza. Al 23', Fabregas è costretto a sostituire Diao per un problema fisico. Gli ospiti si fanno rivedere al 33' con Baturina, ma il suo destro dal limite viene parato in tuffo da Ernst. In pieno recupero, gli olandesi si rendono nuovamente pericolosi con una conclusione dal limite di Targhalline. Si va al riposo sull'1-1.

Nella ripresa, i padroni di casa partono meglio e firmano il sorpasso al 7'. Diarra cambia fronte trovando sulla destra Moussa, il quale si porta la sfera sul mancino e sorprende Sanchez sul suo palo con un preciso rasoterra mancino. Il primo guizzo dei lombardi si materializza al 19', quando il neo entrato Douvikas riceve in area un cross dalla sinistra di Valle ma incorna a lato. Al 35', Moussa sgasa sulla destra e ci prova con un destro da posizione defilata, ma Sanchez è attento e devia in corner. La partita si chiude al 36'. Moussa va al tiro dal limite, Ramon devia sul palo e la palla carambola sul tacco di Sanchez che, in fase di caduta, sigla una sfortunata autorete.

Allo scadere del recupero, Ramon lancia nello spazio Douvikas che si invola verso Ernst e lo infila con il destro, firmando il 3-2. Pochi istanti dopo, l'arbitro fischierà la fine della gara. Il Como andra' a caccia del riscatto tra una settimana, quando al Sinigaglia ospiterà il Manchester United.

"È stata la prima trasferta europea nella storia del club e continuiamo a imparare. Ho sicuramente sbagliato alcune scelte. Peccato per l'1-1 quando eravamo nel nostro momento migliore. Negli ultimi 30 minuti abbiamo dominato ma penso che la loro vittoria sia meritata", è stato il commento a caldo di mister Fabregas ai microfoni di Sky. "Dopo il gol, Diao aveva capito di essersi fatto male. Speriamo di averlo cambiato in tempo, è un giocatore importante per noi. Si è visto in occasione del primo gol - aggiunge il tecnico catalano -. La Champions per noi è un regalo straordinario, è una competizione dal livello ancora più alto di un Mondiale o di un Europeo. Giocare in casa o in trasferta è molto diverso e oggi si è visto. Lo stadio li ha spinti molto. Loro sono abituati a vincere, hanno bei giocatori. Sono stati più forti di noi. Abbiamo tanti debuttanti o alla seconda partita in Champions in carriera. Siamo arrivati qui cinque anni prima del previsto. Bisogna continuare così", ha concluso Fabregas.