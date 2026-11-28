L’Inter conquista una vittoria convincente contro il Genoa nella tredicesima giornata di Serie A. A San Siro, sabato 28 novembre 2026, i nerazzurri si impongono per 4-0, regalando ai propri tifosi una prestazione di grande personalità e qualità.
La squadra di Cristian Chivu parte con determinazione, prendendo immediatamente il controllo del gioco e costringendo il Genoa di Daniele De Rossi a una partita prevalentemente difensiva. Il risultato si sblocca al 29′, quando Lautaro Martínez finalizza una ripartenza nerazzurra, sfruttando l’assist di Andy Diouf.
L’Inter continua a spingere e al 40′ trova il raddoppio con Marcus Thuram, bravo a concretizzare l’azione costruita dal capitano argentino. Nel recupero del primo tempo arriva anche il tris: Petar Sučić trasforma un calcio di rigore al 45′+3, mettendo ulteriormente in salita la serata rossoblù.
Nella ripresa i padroni di casa non abbassano il ritmo. Al 54′ è ancora Thuram a trovare la via del gol, firmando la doppietta personale e chiudendo definitivamente i conti.
Per il Genoa una serata complicata, con poche possibilità di impensierire la formazione milanese. L’Inter, invece, conferma la propria forza offensiva e manda un segnale importante alle rivali nella corsa al vertice.
Quattro reti, porta inviolata e una prestazione convincente: San Siro festeggia un successo che dà entusiasmo e fiducia ai nerazzurri in vista dei prossimi impegni stagionali.