La Lazio di Gattuso non si ferma. La formazione biancoceleste vince in trasferta contro il Torino per 2-1 nella gara valida per la tredicesima giornata di serie A e mantiene l’imbattibilità e la vetta solitaria della classifica salendo a 35 punti ottenendo l’undicesima vittoria stagionale. Decidono le reti biancocelesti di Provtsgaard e Isaksen al 42′ e al 44′. Nella ripresa i granata accorciano le distanze con Adams al 62′ ma non basta, inutile l’assalto finale dei padroni di casa di Abate che mancano la vittoria da oltre un mese restando a 14 punti.

Gattuso ha raggiunto e affiancato lo storico allenatore Tommaso Maestrelli nei primati della Lazio con 13 partite senza sconfitte portando la Lazio a 10 giornate consecutive in testa alla classifica consolidando uno storico primato biancoceleste e superando ogni precedente avvio nella storia del club dopo aver già fissato il primato di 10 vittorie nelle prime 12 gare.