A fuoco la moto del già campione Marc Marquez poco prima del via della gara sprint di Valencia. A pochi secondi dal via, lo spagnolo è stato costretto ad abbandonare in fretta e furia la sua moto sulla griglia di partenza, dove partiva dalla prima fila. Come mostrano le immagini tv, il mezzo di Marquez, che proprio ieri ha annunciato il ritiro, è stato avvolto da una densa coltre di fumo. Troppo lungo il semaforo rosso, probabilmente per un malfunzionamento, con la Ducati di Marquez che si è surriscaldata a causa delle alte temperature a cui era arrivato il motore sulla linea del traguardo, prendendo fuoco.

Il pilota è sceso velocemente, e c’è stato l’immediato intervento degli addetti alla pista con gli estintori. Proprio a causa di questo episodio, il via della mini gara è stato ritardato.

Intanto il motociclista è stato sanzionato perché “colpevole” di aver abbandonato la griglia di partenza della gara sprint del Gp di Valencia nonostante la moto stesse andando a fuoco. Dunque, è stato penalizato dagli stewards Panel: il campione del mondo della Ducati farà il warm up lap dalla pit lane, poi partirà dalla seconda casella e dovrà scontare un doppio long lap penalty. Una decisione che con ogni probabilità farà discutere.