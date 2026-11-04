Javier Rabanal insulta il giornalista: "Ignorante di m***a", poi si alza per picchiarlo

"Sei un ignorante di m...a". Una conferenza stampa in Perù si è trasformata in uno scontro frontale, con Javier Rabanal che ha perso la pazienza, abbandonato la sedia ed è arrivata faccia a faccia con un giornalista. Il tecnico spagnolo del Cusco FC è diventato protagonista di un acceso botta e risposta dopo la sconfitta per 1-0 contro lo Sport Boys, nella 15esima giornata del campionato peruviano.

Una scena ripresa dalle telecamere e diventata rapidamente virale. Tutto è nato da una domanda sul lavoro svolto durante la settimana, con il cronista che ha messo nel mirino la preparazione offensiva della squadra e il rendimento dei due attaccanti entrati in campo.

"Se parliamo dei due centravanti, il numero 9 e l'11, che sono entrati e non hanno fatto nulla, qual è il lavoro che fate durante la settimana? Non ho visto molti tiri da fuori area, uno, due o tre al massimo. Quale lavoro tattico viene svolto?", ha chiesto il giornalista al tecnico. La replica di Rabanal è stata immediata e tutt'altro che diplomatica: "Il mio lavoro è fare in modo che lei guardi il calcio con gli occhi aperti. Questo è il mio lavoro, perché lei invece lo guarda con gli occhi chiusi. Sia rispettoso quando fa le domande". L'allenatore ha invitato poi il giornalista a presentarsi a Oropesa, dove la squadra si allena: "La porta è aperta, può venire a vedere il lavoro settimanale. Lei non è mai venuto, non ha visto neanche un allenamento della squadra”.

Il cronista ha ribattuto, ma il clima è ormai diventato incandescente. Rabanal ha insistito: "Lei parla per ignoranza, non mi manchi di rispetto. Vada a Oropesa a vedere gli allenamenti”. Poi, con la discussione proseguita, è arrivato l'insulto: "Non mi alzi la voce. Ignorante di m...a". Il giornalista non arretra: "L'ignorante sarà lei”. A quel punto Rabanal si è alzato e si è avvicinato al cronista, tanto che alcune persone presenti devono intervenire per separarli. La sconfitta è passata così in secondo piano rispetto a una conferenza stampa diventata un caso. Il Cusco è quinto nella classifica annuale, ma occupa il decimo posto nel Clausura e ha perso tre delle ultime cinque partite. Insomma, non un momento facile.