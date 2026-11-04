Trump, Ilaria Salis si copre di ridicolo: "Meloni, il vento sta cambiando!"

La sinistra non si smentisce mai. Non essendo in grado di vincere un'elezione politica in Italia, i compagni stappano lo spumante quando a trionfare sono i loro lontani cugini. Lo abbiamo già visto in molteplici occasioni. Come nel caso del Brasile di Lula. E lo hanno rifatto con le elezioni di Midterm negli Stati Uniti che hanno segnato una vera e propria disfatta per Donald Trump. Piccola precisazione: non si tratta - ancora - di elezioni presidenziali. Il tycoon è diventato un'anatra zoppa. Ma alla Casa Bianca ci sarà ancora lui. Almeno fino al 2028.
Intanto tra le più entusiaste della debacle di Trump c'è Ilaria Salis. L'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra ha esultato sui social. E ha colto l'occasione per lanciare anche una sfida a Giorgia Meloni. Sempre con i soliti insulti gratuiti. "Sconfitta cocente per Donald Trump, l’alleato-padrone degli pseudo-patrioti italiani ed europei. Una vittoria resa possibile anche dalla crescente forza della componente socialista all’interno del Partito Democratico americano. Meloni, sei la prossima! Il vento sta cambiando…", ha scritto su X.
Per Ilaria Salis le devastazioni non sono tutte ugualiChe la sinistra sia doppiopesista, lo sappiamo da tempo. Ma che si possa arrivare a certe vette di sfrontatezza, è...
Ma sotto al suo post, in tanti hanno espresso disappunto: "Voi anti-occidentali perchè non vi create una vostra repubblica, o meglio dittatura, in un paese vicino agli islamici? Cosi vediamo che fine farete da qui a 10 anni", "Le hanno spiegato che non è più in un'assemblea studentesca?", "Gli italiani non votano in Texas. Votano su tasse, sicurezza e immigrazione, e lì la sua 'componente socialista' ha già perso. Il vento che sente è quello dei centri sociali", "Emerge sempre la violenza di cui sei pregna".
Sconfitta cocente per Donald Trump, l’alleato-padrone degli pseudo-patrioti italiani ed europei. Una vittoria resa possibile anche dalla crescente forza della componente socialista all’interno del Partito Democratico americano. Meloni, sei la prossima! Il vento sta cambiando… #NoKings— Ilaria Salis (@SalisIlaria) November 4, 2026