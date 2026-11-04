Kelany, lite in Aula con i 5 Stelle: "Sbattuta sui social la sua foto". L'ultima vergogna sulla figlia di Meloni

Volano stracci alla Camera tra Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle. Il dibattito si scalda sulla deputata M5S Stefania Ascari, per la quale Sara Kelany di FdI ha chiesto "dei provvedimenti disciplinari" anche "in ragione di una lettera che è stata indirizzata dal presidente Galeazzo Bignami al presidente Fontana". Il motivo? "Giovedì 29 ottobre si è verificato un fatto gravissimo: la deputata Ascari ha tenuto una conferenza stampa per sostenere la liberazione di Abu Safiya, un medico palestinese ristretto in Israele con l'accusa di essere un membro di alto livello dell'organizzazione terroristica Hamas", e "i fatti ancora più gravi sono che, durante la conferenza stampa tenuta dal figlio di Abu Safiya è stata tirata in ballo la figlia minore del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sbattuta poi sui social in una foto in cui era abbracciata con sua madre, accanto alla foto di Abu Safiya con il figlio" che era "appunto presente presso la Camera dei deputati. Questa foto, poi, è rimbalzata su siti e su pagine social anche estremiste".