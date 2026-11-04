Farioli sfida il Napoli: "Allenare in Italia in futuro? Chi lo sa..."

"Napoli forte anche senza assenti. Il futuro? Chi lo sa". Francesco Farioli non sottovaluta la squadra di Massimiliano Allegri e, alla vigilia della sfida di Champions League al Do Dragão, manda un messaggio chiaro: le numerose indisponibilità degli azzurri non rappresentano un vantaggio per il Porto. Il tecnico italiano riconosce la qualità degli avversari e non nasconde la stima per il collega, ma lascia anche uno spiraglio aperto a un possibile approdo in futuro sulla panchina partenopea. "Il Napoli ha qualità anche con qualche assente, è una squadra forte e competitiva. Ma anche noi lo siamo. Hanno vinto due scudetti negli ultimi anni, noi sfrutteremo le nostre possibilità per fare una bella partita. Vogliamo andare in campo con grande determinazione".

Il Porto, che cerca punti per rimettere in carreggiata il proprio percorso europeo, si prepara a una gara nella quale, secondo l'allenatore, "parlare di favoriti è difficile”. Farioli ha poi difeso il rendimento offensivo del Napoli, nonostante alcuni risultati recenti non abbiano premiato la squadra: "Se uno vede gli xG (il dato sui gol attesi, ndr), si accorge che la produzione offensiva del Napoli è di alto livello. È una squadra che costruisce tanto, ma alcuni risultati non hanno rappresentato quella che era stata la sua performance”.

Quello che conta “è la prestazione e poi il risultato sappiamo che è il giudice supremo”. Parole di grande considerazione anche per Allegri, definito "uno dei riferimenti massimi del calcio italiano", insieme agli altri tecnici più esperti che continuano a dare valore alla Serie A. Infine, la domanda sul possibile futuro a Napoli e sull'interesse mostrato in passato da Aurelio De Laurentiis. Farioli ha risposto con ironia: "È andato in prescrizione l'interesse del Napoli per me? Beh, allora dopo la prescrizione non c'è niente da aggiungere". Poi, senza chiudere del tutto la porta: "In futuro chi lo sa, vedremo”.