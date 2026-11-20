L’atmosfera, i colori, le luci, la musica, i maestri, il pubblico: tutto bello, bellissimo, ma il campo? Bello anche quello, ma tanto veloce. Troppo veloce. Si parla più di CPI (Court Pace Index) che delle partite: non un buon segno. Nelle Finals di Londra 2012 vinte da Djokovic era pari a 33.9; in quelle in corso a Torino siamo a 45.8. Anzi a 46.2. No, 47.2. Non siamo noi a dare i numeri, è il campo che sta diventando più veloce ogni giorno che passa, forse levigato dalle suole dei giocatori. Una pista di pattinaggio: questo il paragone mosso dagli esperti sul posto, ai quali è bastato vedere giusto un paio di scambi. È nato veloce e morirà velocissimo, quasi quanto Parigi che qualche settimana fa ha registrato un 50 tondo di CPI. Piace agli highlights del gioco, meno al gioco. E alle articolazioni dei giocatori. Se si va avanti così, vedere uno scambio sul cemento indoor sarà un’impresa. Metà dei punti della partita tra Shelton e Zverev si sono chiusi in un colpo per dieci minuti totali di gioco attivo. Due big server, certo, ma a questi livelli chi non lo è. Indoor si gioca a colpi isolati, non più sequenze di colpi. Outdoor, invece, si gioca a sopravvivere. La via di mezzo sta sparendo. Tanti sport in questo momento storico stanno cercando, attraverso regole e misure, di favorire il gioco: anche il tennis, molto semplicemente, dovrebbe iniziare a farlo seriamente.