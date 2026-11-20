Jannik Sinner rischia di dover ricominciare dalla sala operatoria. Il ginocchio destro continua a fare male e l’intervento chirurgico sarebbe ormai la soluzione più probabile. Una prospettiva che allontanerebbe il rientro dell’altoatesino, fermo da Wimbledon, mettendo in discussione l’avvio del 2027. L’alternativa esiste, ma non è rassicurante: proseguire con una terapia conservativa, accettando di convivere con il dolore anche durante le partite. Una scelta pesante per chi fa dell’intensità la propria forza tennistica. Per questo sarebbe allo studio un consulto con Lasse Lempainen, chirurgo ortopedico finlandese considerato uno dei maggiori specialisti internazionali nel trattamento delle lesioni muscolo-tendinee degli sportivi d’elite. Classe 1978 ha costruito la propria reputazione soprattutto nel mondo del calcio, occupandosi di infortuni complessi e del recupero di atleti professionisti. Esercita principalmente in Finlandia, ma opera anche in Italia, presso la clinica La Madonnina di Milano. Il suo eventuale coinvolgimento potrebbe rappresentare un passaggio decisivo nella scelta dell’intervento. Il nodo resta soprattutto la bandelletta ileotibiale, una struttura che contribuisce alla stabilità e al funzionamento del ginocchio e che, secondo una delle ipotesi chirurgiche al vaglio, potrebbe essere interessata dall’operazione. Un approccio più esteso rispetto alla semplice pulizia del tendine, ma che solleva interrogativi sulle possibili conseguenze per la biomeccanica dell’atleta. Il timore è che intervenire su una struttura così importante possa modificare, anche minimamente, gli equilibri di movimento di Sinner. Per questo il confronto tra gli specialisti sarebbe particolarmente delicato: non si tratta soltanto di eliminare il dolore, ma di preservare quelle caratteristiche fisiche che hanno contribuito a portarlo ai vertici del tennis mondiale con l’obiettivo dichiarato da Sinner di «salvaguardare i prossimi 15 anni di carriera». Nessuna decisione, al momento, risulta definitiva. C’è poi il capitolo delle cure precedenti. Secondo quanto appreso, negli ambienti vicini al giocatore, sarebbero emerse perplessità sul percorso al J Medical, ritenuto non abbastanza efficace rispetto all’evoluzione del problema. La priorità è quindi quella di non allungare ulteriormente lo stop.Dieci giorni fa, alla Torre Allianz di Milano, Sinner aveva già lasciato intendere quanto fosse incerto il futuro. «Spero di sì», aveva risposto alla domanda sugli Australian Open. E poi: «L’obiettivo è andare in Australia e fare qualche torneo prima, però i protocolli in questo momento li devo rispettare».Forzare, spiegava, avrebbe potuto provocare «problemi un pochettino più importanti». Anche il Six Kings Slam di Riad, previsto dal 27 al 30 dicembre come tappa verso Melbourne, sarebbe inevitabilmente legato alla scelta terapeutica.

CARLOS IN CAMPO - Intanto, a Torino, Carlos Alcaraz vive il dilemma opposto: capire quanto può ancora giocare. Ieri si è sottoposto a una risonanza per il fastidio al bicipite femorale sinistro accusato contro Medvedev. Ha cancellato l’allenamento e, dopo accertamenti descritti come rassicuranti, ha deciso di restare alle Finals. Oggi, non prima delle 14, affronterà Flavio Cobolli nell’ultimo incontro del gruppo Lendl. Ha già vinto il girone, ma non può saltare la partita: il regolamento lo escluderebbe dalle semifinali. Se invece si ritirasse a match iniziato per un problema fisico, per proseguire servirebbe il via libera del medico del torneo. Il responso degli esami non cancella del tutto il rischio che il fastidio peggiori sotto sforzo. Con la Coppa Davis alle porte e Melbourne a meno di due mesi, anche per Alcaraz il confine tra coraggio e imprudenza è sottile. Per Sinner il tempo delle risposte si avvicina e quella decisiva potrebbe arrivare lontano da un campo da tennis.