Tragedia familiare per Paolo Condò. La moglie del celebre giornalista sportivo, Elena Buccianti, è scomparsa improvvisamente a 53 anni nella notte tra mercoledì e giovedì 19 novembre. Lascia il marito e i due figli, Andrea e Matteo. La notizia è stata comunicata in diretta su Sky Sport, dove Condò lavora da anni come opinionista, suscitando commozione tra colleghi e addetti ai lavori.

“Permettetemi di mandare un grandissimo abbraccio da tutta la squadra di Sky Sport a Paolo Condò, perché questa notte è venuta improvvisamente a mancare la moglie Elena, mamma dei loro figli, Andrea e Matteo”, ha annunciato in diretta la conduttrice Eleonora Cottarelli. Diversi i messaggi di cordoglio giunti dal mondo del giornalismo e da quello del calcio.

Tra i tanti, anche quello dell’Hellas Verona: “L’Hellas Verona FC si stringe con grande affetto attorno all’amico Paolo Condò, giornalista di straordinario spessore e firma indimenticabile del racconto del nostro Scudetto, per la scomparsa della moglie Elena. In questo momento di profondo dolore, a Paolo, ai figli Andrea e Matteo e a tutti i loro cari vogliamo far sentire forte l’abbraccio e la vicinanza dell’intera famiglia gialloblù. A ognuno di loro vanno le nostre più sentite condoglianze”.