Nelle ultime stagioni i centravanti hanno fatto fatica a segnare. È vero che il ruolo si è evoluto e devono svolgere molte altre mansioni, ma la latitanza davanti alla porta è un fatto se consideriamo che la media gol della Serie A negli ultimi vent’anni è stabile sopra i 2.5 a partita. In generale si continua a segnare, ma i numeri 9 contribuiscono sempre meno. L’ultima Serie A si è chiusa con Lautaro Martinez capocannoniere a 17 reti. Nessun giocatore oltre i 20 sigilli. Per trovare un bottino così magro bisogna tornare a Vialli capocannoniere sempre a quota 17 nella stagione 1990/91. In questa prima parte di stagione sono arrivati segnali di vita da parte dei centravanti, anche se non quelli da cui ci si aspettava una risposta. Davanti a tutti con 9 reti in 11 giornate c’è Gustavo Varela, 21enne che il Monza ha pagato 2,5 milioni più 1 di bonus dal Benfica (ma era in prestito al Gil Vicente) e ora valuta 40 milioni, approfittando del fatto che tutte le grandi si siano attaccate al telefono per chiedere informazioni. Lo vogliono in particolare Juventus e Napoli, ma anche diversi club di Premier League che vogliono chiunque, potendolo acquistare.

CONTESTO - Juventus e Napoli sono le big più indietro in classifica e corrispondono a quelle con i numeri 9 più in difficoltà. Ma il problema non sono Kolo Muani e Hojlund, semmai il contesto. Ci si è accorti tardi che il francese rende di più largo sulla destra e che il gioco di Allegri obbliga il danese a lavorare lontano dalla porta (3 gol con il Napoli contro i 6 in altrettante partite con la Nazionale: qualcosa vorrà pur dire...). A entrambi farebbe bene un compagno di reparto più credibile di Woltemade o Lucca con cui dividersi il lavoro o il minutaggio: ecco perché Varela è corteggiato in vista del mercato di gennaio, così come Sorloth che rimane sul taccuino della Juventus e Zirkzee continua a piacere sia a Massara sia a Manna. Nella classifica marcatori della Serie A seguono Malen e Raimondo a 8 reti, Krstovic a 7, Thuram a 6, Douvikas a 5 (ma, visto l’infortunio di Kean, il Como pensa a Scamacca dall’Atalanta), per quanto riguarda le prime punte.Chi manca? Qualcuno del Milan. Il motivo per cui Gonfialo Ramos segna poco (2 gol in A più 1 in Europa League) lo ha spiegato Amorim: la squadra non riesce ancora a recuperare palla in avanti con continuità, quindi obbliga Ramos ad abbassarsi per palleggiare. E così non può sfruttarlo in profondità e in area. Da questo problema nasce la trattativa per Tresoldi, cuore rossonero fin dalla gioventù, che il Bruges valuta 60 milioni. Cardinale ha dimostrato di preferire pochi acquisti ad alto budget piuttosto che tanti colpi medi, quindi il dialogo inizierà. Tresoldi non esclude Endrick per cui il Milan è pronto all’assalto, se Mourinho continuerà a non concedergli minuti da qui a Natale. Sul 20enne brasiliano c’è anche la Roma che la prova del 9, con Malen che continua a rendere e Castro pronto come vice, l’ha superata proprio con un affare dello scorso gennaio. E ora cerca di replicare con l’attaccante di piede destro: Endrick, appunto, oppure Gittens del Chelsea, Kvernadze del Frosinone. Sfuma il ritorno romantico di Lookman alla corte di Gasperini: l’attaccante dell’Atletico ha riportato una distorsione di grado elevato al ginocchio con la Nigeria. Si teme il peggio, dannata prova dei 9.