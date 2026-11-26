C’è ancora vita in Europa per il Milan. I rossoneri di Amorim sbancano Atene superando l’Olympiacos per 4-2 con una clamorosa rimonta nella quinta giornata della fase a gironi di Europa League.

Basta un quarto d’ora di grande livello per cancellare i primi 50 minuti da incubo e aggiustare la classifica: il Milan sale a 6 punti ma ora però servirà non sbagliare le ultime tre partite, contro gli inglesi del Sunderland a a San Siro, il Levski Sofia in Bulgaria e gli armenti dell’Ararat a Milano per assicurarsi la qualificazione ai playoff. Obiettivo minimo ma per nulla scontato visto il Diavolo fin qui assai zoppicante in coppa. Certo, il sorteggio non ha aiutato: le squadre che i rossoneri hanno affrontato o affrotneranno (Bournemouth primo, Ferencvaros terzo, Benfica quarto, e poi Olympiacos, Levski e Sunderland) sono attualmente tutte nei primi 9 posti. L’altra squadra battuta (sempre in trasferta), il Red Bull Salisburgo, è peraltro quattordicesimo. Tutti ossi duri, insomma. Nessun match facile.

L’approccio al match degli ospiti è ancora una volta da rivedere: senza il carisma e il talento di Modric e Pulisic i rossoneri cadono subito nella trappola dei greci, più pimpanti e aggressivi nei contrasti e sulle seconde palle. Maignan deve farsi trovare pronto al 21′ sulla sberla da fuori area di Martins, ma dieci minuti più tardi tergiversa un momento di troppo ad uscire sugli sviluppi di un corner e viene freddato dal colpo di testa di Pirola, difensore cresciuto nelle giovanili dell’Inter, con decisiva deviazione sfortunata proprio del portiere francese. Nell’unica palla gol creata nel primo il Diavolo ha subito l’occasione per pareggiare con il solito Cisse, che vince un contrasto con Ortega in uscita e da terra calcia verso la porta, trovando lo splendido recupero in scivolata sempre di Pirola che salva un gol fatto. Ancora il centrale italiano è protagonista nel finale di frazione: i padroni di casa lavorano bene con un’azione corale sull’out sinistro, Pirola si trova solo in area ma questa volta calcia alto. Amorim ribalta l’undici titolare buttando subito nella mischia Pulisic (per uno spento Goncalo Ramos) e Musah, ma anche l’avvio di ripresa rossoneri è da incubo. Maignan è attento su Jota Silva, ma la difesa del Milan si addormenta e pochi secondi più tardi l’esterno dell’Olympiakos riesce di nuovo a calciare, questa volta sotto la traversa.

Sotto 2-0 il Milan si gioca la carta della disperazione Hutchinson - al posto di Tomori - per un Diavolo a trazione anteriore. Ed è la mossa della svolta: l’esterno inglese con una progressione in solitaria all’11′ taglia in due la retroguardia greca e trafigge Ortega. La rete del 2-1 riaccende l’ardore del Diavolo, che cambia marcia all’improvviso e trova presto la rete del pari con il colpo di testa di Cisse, imbeccato sempre da Hutchinson, con Ortega che sfiora la palla ma non riesce a trattenerla. L’inerzia della partita è totalmente capovolta e così al 26′ - un quarto d’ora dopo il 2-1 - il Milan ribalta la partita quasi in maniera naturale: Hutchinson è imprendibile sulla corsia destra, il suo cross trova la girata al volo di Pulisic per il 3-2 che ammutolisce il ‘Georgios Karaiskakis’. Nel finale poi arriva anche il poker in contropiede di Moreira a tempo scaduto su assist di Pulisic. Per un Diavolo che vuole prendersi tutto, anche l’Europa League.