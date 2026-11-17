Carlos Alcaraz ha iniziato le Finals di Torino nel modo più convincente possibile e non ha perso tempo per mandare un messaggio ai suoi avversari. Lo spagnolo ha travolto Frances Tiafoe con un doppio 6-2, chiudendo la partita in appena 69 minuti.

Una prestazione dominante, nella quale ha mostrato una condizione fisica e un livello di gioco che inevitabilmente mettono in allarme gli altri protagonisti del torneo. Al termine dell’incontro, intervistato da Alex Corretja per la televisione spagnola, ha parlato con grande sicurezza, lasciando intendere che per batterlo servirà qualcosa di speciale. “I miei avversari? Che inizino a rendersi conto che, se vogliono vincere, devono alzare il livello”.

Poche parole, ma un messaggio decisamente chiaro per chi sogna di conquistare il titolo a Torino. Il successo contro Frances Tiafoe rappresenta anche l’undicesima vittoria consecutiva dello spagnolo, arrivato alle Finals dopo i trionfi di Vienna e del Masters 1000 di Parigi. Una striscia positiva che alimenta ulteriormente la sua fiducia. Alcaraz, però, non vuole sottovalutare il valore degli avversari e sa bene che il torneo può riservare sorprese.

In conferenza stampa ha spiegato di sentirsi pronto a competere su qualsiasi superficie, anche sul cemento indoor, dove in passato aveva incontrato maggiori difficoltà. “Era soltanto questione di tempo, di acquisire maggiore esperienza e di capire come avrei dovuto giocare su questa superficie. Credo di essere arrivato a quel punto. Ogni volta che scendo in campo sul cemento indoor mi sento più sicuro”, ha raccontato. Adesso lo spagnolo punta alla semifinale, con la possibilità di affrontare Flavio Cobolli o Daniil Medvedev. Senza Jannik Sinner nel torneo, Alcaraz sa di avere un’occasione importante: conquistare uno dei titoli più prestigiosi della stagione.