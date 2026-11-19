Clamoroso alle Nitto Atp Finals: Carlos Alcaraz va verso il ritiro. Il problema al bicipite femorale, accusato nella gara poi vinta contro Daniil Medvedev, sembra più grave del previsto. “Sento un po’ di dolore, non mentirò. Stavo giocando alla grande e improvvisamente ho sentito un piccolo problema al bicipite femorale”, ha dichiarato lo spagnolo dopo la vittoria col russo. In mattinata, però, l’ex numero uno al mondo ha prima annullato la seduta di allenamento fissata per le 13, poi si è sottoposto agli esami strumentali presso l’Istituto di Medicina dello Sport, a due passi dall’Inalpi Arena.

La risonanza magnetica e gli esami strumentali durati un’ora e venticinque minuti. All’uscita, lo spagnolo era molto scuro in volto e non ha rilasciato dichiarazioni. Adesso si attendono comunicazioni ufficiali. Da programma, Carlos Alcaraz è già qualificato in semifinale. Venerdì è in programma l’ultimo incontro del Round Robin contro l’italiano Flavio Cobolli.

COSA SUCCEDE IN CASO DI RITIRO - Se lo spagnolo dovesse dare forfait prima dell’incontro contro il romano, verrebbe eliminato dalle Atp Finals, nonostante il pass già staccato per le semifinali. Al suo posto entrerebbe la prima riserva, l’australiano Alex De Minaur.

COBOLLI E POI RITIRO - L’altra possibilità prevede di scendere in campo contro Flavio Cobolli. “Basterebbero” quindici minuti prima del ritiro per non essere eliminato. In quel caso, l’ok dei medici potrebbe permettergli di tornare in campo in semifinale. Un’ipotesi puramente regolamentare.

CHE OCCASIONE PER ZVEREV - Intanto, chi potrebbe beneficiarne è - il solito - Alexander Zverev. L’attuale numero uno al mondo, già certo di un posto in semifinale, diventa così il favorito per la vittoria delle Nitto Atp Finals. Il tedesco ha già vinto la competizione in due occasioni, nel 2018 e nel 2021.