Flavio Cobolli si è lasciato andare alle lacrime dopo la sconfitta contro Frances Tiafoe alle Atp Finals di Torino.

Un’eliminazione che fa male, soprattutto per come è arrivata, e che il tennista romano ha faticato a metabolizzare davanti ai giornalisti. Il 7-6, 6-0 subito dallo statunitense ha chiuso anticipatamente la sua prima esperienza al Masters, lasciando spazio a una delusione difficile da nascondere. “Questa è la partita che mi rende più triste della mia carriera”, ha ammesso con la voce rotta dall’emozione.

Eppure, fino a pochi mesi fa, la qualificazione al torneo dei Maestri sembrava un traguardo lontanissimo. “Nessuno pensava che io potessi arrivare al Masters, nemmeno il mio gruppo di lavoro e nemmeno io. Questo mi rende felice, perché so di avere ancora tanti margini di miglioramento. Oggi, però, non riesco a esserlo”, ha raccontato.

A pesare è stato anche il desiderio di ripagare l’affetto del pubblico italiano: “Giocare in Italia è sempre difficile, ma è anche un grande sogno. Mi dispiace per tutte le persone che mi hanno sostenuto. Sono deluso, ma allo stesso tempo orgoglioso della mia stagione e delle persone che mi sono state vicine”.

Da parte sua nessuna voglia di cercare alibi, anche se le condizioni fisiche non erano quelle ideali dopo l’infortunio rimediato a Vienna. “Nel primo set mi sentivo molto bene, ho avuto le mie occasioni e avrei meritato di vincerlo. Poi qualcosa è cambiato, ho iniziato a sentirmi stanco e non riuscivo più a muovermi come volevo. Non sono ancora al cento per cento”.

Il romano ha infine escluso che sia stata la pressione a condizionarlo, spiegando di aver avvertito soprattutto il peso delle aspettative. Adesso resta la sfida con Carlos Alcaraz, prima della Coppa Davis. “L’ultima partita dell’anno contro di lui è un regalo bellissimo. Voglio godermela e provare a fare una grande prestazione”.