La madre di Lionel Messi ha indicato in Nico Paz il possibile erede del figlio con la maglia dell’Argentina. Un’investitura arrivata in un momento particolarmente emozionante, dopo l’ultima partita del fuoriclasse con la Nazionale, e che ha lasciato senza parole il centrocampista del Como.

A raccontare il retroscena è stato Fabián Paz, zio del calciatore, intervenuto ai microfoni di Radio La Red. Tutto è successo lo scorso 6 ottobre, al termine dell’amichevole contro il Benin disputata al Monumental di Buenos Aires, diventata la gara d’addio di Messi all’Albiceleste. “Nico è uscito dallo spogliatoio e ha trovato la mamma di Leo che stava piangendo. Lui è andato a salutarla, perché la conosceva, e lei gli ha preso la mano dicendogli ‘Sei tu il successore di mio figlio’”, ha raccontato lo zio, ricostruendo un incontro dal significato speciale.

La reazione di Paz è stata immediata: “Quando sono rimasto ad aspettarlo in macchina, l’ho visto uscire completamente sotto choc. Mi ha detto ‘Non posso credere a quello che mi è appena successo’. Era qualcosa di incredibile per lui”, ha aggiunto Fabián, spiegando quanto quelle parole lo abbiano colpito. Il ventiduenne, però, non sembra intenzionato a raccogliere paragoni così pesanti. “Nico è una persona molto tranquilla e semplice, non ha in testa di essere il successore di Messi. Per lui la cosa più bella è stata conoscerlo e poter giocare insieme a Leo, è stato come toccare il cielo con un dito”, ha precisato lo zio.

🚨🚨| NICO PAZ OH MY DAYS!!!!! WHAT A GOLAZO!!!!!!!!!



A BRACE FOR HIM!!!!!! pic.twitter.com/M7twRvMr0g — Kalshi FC (@KalshiFC) November 17, 2026

Intanto, il talento cresciuto nel Real Madrid continua a conquistare spazio nella Selección. Nell’ultima goleada per 7-0 contro il Costa Rica ha firmato una doppietta, confermando il proprio momento di forma. E sulla possibilità di indossare un giorno la numero 10, lo stesso Paz ha preferito non alimentare aspettative: “Non ci penso — ha concluso — Voglio godermi giornate come queste, divertirmi in campo e continuare a giocare a calcio, che è quello che amo, rappresentando la mia Nazionale e tutta la sua gente”.