Tre bottiglie di vodka, una finale da 100mila dollari (91 mila euro al cambio attuale) e un risultato che Adriano Panatta non ha ancora dimenticato. L’ex campione italiano ha raccontato a Fabio Fazio, durante la puntata di ‘Che tempo che fa’, uno degli episodi più incredibili della sua carriera, con protagonista Bjorn Borg. Teatro della vicenda Marbella, in Spagna, dove i due campioni avrebbero dovuto affrontarsi il giorno successivo in finale. La sera prima della partita, Panatta e il fuoriclasse svedese erano stati invitati all’inaugurazione di una discoteca. Una serata che ha preso rapidamente una piega inaspettata: “Io non ho bevuto, anche perché pensavo ai soldi. Invece Bjorn ha iniziato a tracannare un bicchiere di vodka dietro l’altro. A un certo punto era completamente ubriaco e gli ho detto che dovevamo tornare, perché era già l’una di notte e il giorno dopo avevamo la finale”.

La risposta di Borg, però, non lasciava presagire particolare preoccupazione: “Tanto giochiamo contro io e te”, gli avrebbe detto. Ma la situazione è peggiorata con il passare delle ore: “Verso le due e mezza si era scolato tre bottiglie e gli ho imposto di andare a letto. Non sapeva nemmeno dove alloggiavamo e non riusciva a camminare, così me lo sono caricato sulle spalle e l’ho portato in camera. Una volta sul letto è svenuto immediatamente”.

Panatta, prima di lasciarlo riposare, non aveva rinunciato a una promessa: “L’ho guardato e gli ho detto che il giorno dopo gli avrei fatto il mazzo in finale”. Una sicurezza che si è trasformata in una clamorosa beffa. Il giorno successivo Borg si è presentato in campo in condizioni perfette e ha vinto 6-2, 6-2: “Ai cambi campo non riuscivo a crederci, dopo che si era bevuto tre bottiglie di vodka. Era un fenomeno!”, ha concluso il romano, ancora divertito dal ricordo.