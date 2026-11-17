Carlo Ancelotti non si tira indietro davanti alle critiche e risponde direttamente a Romario, che dopo la sconfitta del Brasile contro il Giappone aveva chiesto pubblicamente il suo esonero.

Il ko per 3-2 nell’amichevole disputata a Singapore ha acceso una vera discussione attorno alla Seleçao, con l’allenatore italiano finito nel mirino di alcune delle vecchie glorie del calcio verdeoro. La replica del tecnico è arrivata alla vigilia della successiva partita contro Singapore, con parole che non sono passate inosservate. “Romario ha espresso la sua e ha il diritto di farlo: può dire bugie, verità o sciocchezze. La verità è che parla molto”, ha dichiarato il tecnico di Reggiolo in conferenza stampa. Una risposta accompagnata anche da una riflessione sulla libertà di espressione: “È libertà di espressione e, in un Paese democratico, tutti possono avere un’opinione”.

Romario, campione del mondo nel 1994, aveva utilizzato i social per lanciare un attacco frontale al commissario tecnico. “Ancelotti, è finita! Prendi le tue cose e vattene”, aveva scritto, invitando anche il presidente della federazione brasiliana Samir Xaud a intervenire e interrompere il rapporto con l’allenatore. Ma Ancelotti, oltre a replicare alle accuse, ha riconosciuto che il lavoro svolto finora non è ancora sufficiente. Il tecnico non ha nascosto le difficoltà incontrate dalla nazionale e ha assunto le proprie responsabilità: “Devo fare di più e lo farò. Mi piace stare qui, mi piace far parte della nazionale e devo migliorare”.

L’obiettivo resta quello di riportare il Brasile ai vertici del calcio internazionale. “Dobbiamo tornare a essere competitivi. È da molto tempo che non lo siamo”, ha ammesso l’allenatore. Intanto la pressione sulla Seleçao continua a crescere. Dopo il passo falso contro il Giappone, Ancelotti è chiamato a trovare risposte sul campo, mentre il dibattito sul suo lavoro è ormai apertamente acceso.