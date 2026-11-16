La sconfitta contro il Belgio ha riportato l’Italia bruscamente alla realtà, mettendo in evidenza quanto lavoro resti da fare per restituire competitività alla Nazionale. A fotografare senza sconti la prestazione degli azzurri è stato Lele Adani, seconda voce Rai nelle telecronache della squadra di Roberto Mancini. “Siamo stati inferiori in tutto, fisicamente, nelle scelte, nel duello uno contro uno — le parole dell’ex difensore, oggi voce Rai, senza cercare attenuanti per una serata decisamente complicata — E poi chi è entrato non ha dato man forte, però c’era tanta differenza di qualità e di gamba”.

L’Italia arrivava dalla vittoria contro la Francia, dando segnali incoraggianti nelle precedenti uscite, ma contro i belgi è emersa una squadra ancora distante dagli standard delle nazionali più attrezzate. Adani ha riconosciuto anche come le prime impressioni sulla gara siano state rapidamente smentite: “Io pensavo fosse un approccio buono e invece c’è stata poco scaltrezza e reattività e quell’approccio invece è stato un fuoco di paglia”. Il problema, secondo il commentatore, non riguarda soltanto un reparto o qualche singolo interprete.

La superiorità del Belgio si è manifestata nei confronti individuali e nella capacità di gestire il pallone, con alcuni protagonisti azzurri messi particolarmente in difficoltà. “Oggi (domenica sera, ndr) non c’è un reparto che ha vinto contro i diretti avversari. De Bruyne e Tielemans, ad esempio, sono stati nettamente superiori rispetto a Tonali e Fagioli”. Un’analisi severa, ma che invita anche a mantenere le giuste proporzioni. La Nazionale è ancora dentro un percorso di ricostruzione e pretendere risultati immediati sarebbe prematuro. La lezione di Bruxelles, però, è difficile da ignorare: entusiasmo e vittorie non bastano se manca la qualità per competere ai massimi livelli.