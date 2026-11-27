Tra Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti non è semplice freddezza: il rapporto sarebbe arrivato a un punto di rottura. A sostenerlo è Francesco Di Fant, esperto di linguaggio del corpo e gestione dei conflitti, che ha analizzato i comportamenti dei due azzurri durante la Coppa Davis a Bologna. “Il loro corpo sta parlando di un conflitto che è al massimo, che ha raggiunto il suo picco. In questo momento non c’è nessuna possibilità né di comunicazione né di interazione tra loro”, spiega a Fanpage.

Gli indizi sono soprattutto negli sguardi mancati e nei contatti evitati. “Si vede che non è indifferenza. È evitamento attivo. Il primo segnale è il contatto visivo: è la chiave della relazione, il ponte della relazione. Nei video non si guardano mai, non incrociano praticamente mai lo sguardo”. Anche il cinque scambiato tra i compagni sarebbe soltanto un gesto di circostanza: “Berrettini lo guard a per mezzo secondo, soltanto per non sbagliare mira nella mano. Lo fa con una mano sola, in maniera svogliata, con poca energia”.

Particolarmente evidente, secondo Di Fant, anche quanto accaduto durante l’inno nazionale, quando Berrettini ha cercato il contatto con Darderi evitando Musetti. “C’è un po’ di esibizionismo, perché è un gesto che viene fatto in maniera molto visibile. Voglio far vedere alle telecamere quanto mi sta antipatico quello che ho accanto, quindi esagero il gesto, metto più energia, lo rendo ancora più visibile”.

La preoccupazione riguarda anche il gruppo guidato da Filippo Volandri. “Il gruppo non rimane sempre passivo davanti a un conflitto: si schiera. Due vanno da una parte, due dall’altra, due rimangono neutrali. Si cominciano a fare le squadre e si spezza l’unità del gruppo”. E il rischio, nella sua lettura, è concreto: “È come se Volandri si fosse messo in mano una bomba a orologeria”. Una tensione che, secondo l’esperto, potrebbe compromettere l’equilibrio della Nazionale proprio nel momento più importante della Davis.