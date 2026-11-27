“Quale gol somiglia al tuo di Tokyo?”. Luciano Spalletti stuzzica Alessandro Del Piero in diretta televisiva, ma la risposta dell’ex capitano della Juventus è gelida: “Nessuno”. Poche parole, senza esitazioni, che strappano un momento di silenzio in studio e diventano il siparietto della serata bianconera, dopo il 4-1 rifilato all’Omonia Nicosia in Europa League. La scena arriva nel postpartita su Sky Sport. Spalletti si rivolge ad Alex dopo le prodezze di Cambiaso e Boga, entrambe arrivate con il classico tiro a giro. Un gesto tecnico che inevitabilmente riporta alla memoria la rete del 26 novembre 1996, quando Del Piero decise la finale di Coppa Intercontinentale contro il River Plate, regalando alla Juventus il successo a Tokyo. Sono passati trent’anni, ma quel gol resta uno dei più iconici della storia bianconera.

Alla domanda del tecnico, Pinturicchio non concede paragoni. Spalletti prova allora a stemperare la situazione: “Sì, nessuno… perché il tuo era da dentro l’area piccola”. Ma Del Piero non arretra e, anzi, rivendica il proprio legame con quel particolare tipo di conclusione: “Al tiro a giro sono più affezionato. Mi hanno proprio reso felice, mi hanno omaggiato. Mi prendo sto merito”.

Il riferimento è proprio a Cambiaso e Boga, autori di due reti che hanno richiamato il marchio di fabbrica dell’ex numero 10. Una battuta, certo, ma anche il modo di ricordare che certe prodezze non si possono mettere sullo stesso piano. Spalletti, intanto, torna sulla partita e indica il gol che lo ha reso più orgoglioso: “Il secondo gol mi ha reso orgoglioso per quello che ha fatto Gatti, il pressing in avanti”.