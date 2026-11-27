“Fa davvero schifo”. Andy Roddick non nasconde la propria preoccupazione per la situazione di Jannik Sinner, costretto a fermarsi ancora dopo una stagione straordinaria. L’ex numero uno del mondo ha commentato la lunga assenza dell’azzurro nel suo podcast ‘Served with Andy Roddick’, soffermandosi soprattutto sull’operazione al ginocchio destro, necessaria per risolvere l’infiammazione cronica alla bandelletta tibiale.

“È una cosa preoccupante, fa davvero schifo. Credo che tutti dessimo per scontato che avesse preso abbastanza tempo di riposo per essere a posto in Australia. E poi, all’improvviso, ti ritrovi, se dovesse stare fuori altri sei mesi, come qualcuno ha detto, a dover difendere il titolo a Wimbledon senza aver giocato nemmeno una partita. Insomma, non vorresti che durasse troppo a lungo. Vogliamo Sinner lì in mezzo a giocarsela con Zverev e Carlos”, ha spiegato l’americano

Nelle parole di Roddick c’è soprattutto il rammarico per non poter assistere alla rivalità tra l’altoatesino, Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. L’ex campione statunitense ha anche voluto ricordare quanto fatto da Jannik nella prima parte della stagione, evitando che i suoi risultati passino in secondo piano: “Credo che uno degli aspetti più sottovalutati di quest’anno sia che Sinner non ha perso una partita nei Masters 1000 e ha vinto Wimbledon. Non perdeva mai. Ha battuto Zverev cinque volte in circa sei mesi”.

Roddick ha poi aggiunto: “Ha fatto un’annata incredibile, e non credo che si debba sminuire quanto fatto nei Masters 1000 solo perché non c’era Carlos. Giusto per essere chiari. E lo stesso vale per Wimbledon”. Infine, il paragone con il basket americano rende bene la sua perplessità: “È come un giocatore NBA che si opera al ginocchio la settimana prima che inizi la stagione dopo essere stato fermo sei mesi. Non è il massimo. È molto preoccupante. Penso che tutti vogliamo Sinner di nuovo in azione il più possibile. Amiamo queste sfide, amiamo questo sport”.