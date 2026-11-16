Jannik Sinner è il grande assente sul campo ma anche l’uomo ombra di queste Nitto Finals 2026 che sono partite ieri. Ne parliamo con Paolo Bertolucci, ex azzurro e voce di Sky.
Che Finals Atp sono senza Sinner?
«Emozionanti. È pur sempre il torneo che premierà il maestro del 2026. Basta girare per Torino per capire che la passione della gente è la stessa degli anni scorsi. Anche se Jannik è in borghese».
Gira la voce che potrebbe non essere in campo neppure in Australia, a gennaio.
«Lui conosce il suo ginocchio e il suo corpo, fa bene in questi mesi a curarsi con pazienza. Spero che a Melbourne sia in campo ma un mese in più o uno in meno non cambierà molto nella sua incredibile carriera».
Anche Federer e Nadal ebbero stop lunghissimi.
«Difatti, poi sono tornati a vincere slam».
Un giocatore che manca, Sinner a parte?
«Djokovic. Alla sua età Ogni anno che passa ne valgono cinque. È triste non vederlo qui a Torino».
Che Alcaraz vedremo?
«Diciamo al 70-75 per cento, il guaio per gli altri è che anche così ha vinto tre tornei: Tokyo, Vienna e Parigi. È un fuoriclasse assoluto, l’unico a mostrare mostra colpi... “federeriani”.Salvo poi concedersi anche giocate sciagurate. Ma questo è Carlitos».
Debutta oggi con Tiafoe.
«Alcaraz è il favorito numero 1 per vincere finalmente le Finals, una delle poche cose che gli mancano».
Insieme alla Coppa Davis.
«Difatti in quindici giorni può fare filotto: Finals e Davis con la sua Spagna, la prossima settimana».
Contestano invece il numero 1 a Zverev.
«Assurdo. Questo primato se l’è meritato e non sopporto chi dice che è il re del ranking soltanto perché sono mancati a lungo Sinner ed Alcaraz. Sascha ha vinto due Slam, è arrivato in finale a Wimbledon e in semifinale a Melbourne».
Al debutto ieri ha battuto agilmente Jodar, un giovane interessantissimo.
«Non certo una meteora. Però è arrivato a Torino con le pile scariche.Jodar farà esperienza qui a Torino».Abbiamo lasciato per ultimo Cobolli.«Che divertirà. Flavio è alle ultime curve di una stagione positiva, arrivare in una finale diuno Slam come ha fatto lui al Roland Garros dà fiducia e fa bene allo spirito».
Stasera non ha un compito facile contro Medvedev.
«Bisogna vedere che Medvedev scenderà in campo. Certe volte il russo è quello che vinse gli US Open del 2020 battendo Nole Djokovic in finale, in altre sembra un giocatore fuori dallatop 50».
Ti piacciono queste Finals?
«Molto, a differenza della Davis che non è certo più quella dei miei tempi. L’idea di portare qui a Torino i migliori otto del mondo dividendoli in due gironi è bella per il pubblico».
In che senso?
«Intanto un giocatore non va subito a casa se perde la prima partita e può rifarsi, così la gente lo vede tre volte. Inoltre può vincere la Finals e diventare il maestro del 2026 anche se perde una partita nel round robin».
Accadde a Djokovic, proprio qui a Torino.
«Esatto, nel 2023: perse da Sinner all’inizio, si qualificò e poi lo superò in finale. Vedi? Alla fine si torna sempre a Jannik».