Jannik Sinner è il grande assente sul campo ma anche l’uomo ombra di queste Nitto Finals 2026 che sono partite ieri. Ne parliamo con Paolo Bertolucci, ex azzurro e voce di Sky.

Che Finals Atp sono senza Sinner?

«Emozionanti. È pur sempre il torneo che premierà il maestro del 2026. Basta girare per Torino per capire che la passione della gente è la stessa degli anni scorsi. Anche se Jannik è in borghese».

Gira la voce che potrebbe non essere in campo neppure in Australia, a gennaio.

«Lui conosce il suo ginocchio e il suo corpo, fa bene in questi mesi a curarsi con pazienza. Spero che a Melbourne sia in campo ma un mese in più o uno in meno non cambierà molto nella sua incredibile carriera».

Anche Federer e Nadal ebbero stop lunghissimi.

«Difatti, poi sono tornati a vincere slam».

Un giocatore che manca, Sinner a parte?

«Djokovic. Alla sua età Ogni anno che passa ne valgono cinque. È triste non vederlo qui a Torino».

Che Alcaraz vedremo?

«Diciamo al 70-75 per cento, il guaio per gli altri è che anche così ha vinto tre tornei: Tokyo, Vienna e Parigi. È un fuoriclasse assoluto, l’unico a mostrare mostra colpi... “federeriani”.Salvo poi concedersi anche giocate sciagurate. Ma questo è Carlitos».

Debutta oggi con Tiafoe.

«Alcaraz è il favorito numero 1 per vincere finalmente le Finals, una delle poche cose che gli mancano».

Insieme alla Coppa Davis.

«Difatti in quindici giorni può fare filotto: Finals e Davis con la sua Spagna, la prossima settimana».

Contestano invece il numero 1 a Zverev.

«Assurdo. Questo primato se l’è meritato e non sopporto chi dice che è il re del ranking soltanto perché sono mancati a lungo Sinner ed Alcaraz. Sascha ha vinto due Slam, è arrivato in finale a Wimbledon e in semifinale a Melbourne».

Al debutto ieri ha battuto agilmente Jodar, un giovane interessantissimo.

«Non certo una meteora. Però è arrivato a Torino con le pile scariche.Jodar farà esperienza qui a Torino».Abbiamo lasciato per ultimo Cobolli.«Che divertirà. Flavio è alle ultime curve di una stagione positiva, arrivare in una finale diuno Slam come ha fatto lui al Roland Garros dà fiducia e fa bene allo spirito».

Stasera non ha un compito facile contro Medvedev.

«Bisogna vedere che Medvedev scenderà in campo. Certe volte il russo è quello che vinse gli US Open del 2020 battendo Nole Djokovic in finale, in altre sembra un giocatore fuori dallatop 50».

Ti piacciono queste Finals?

«Molto, a differenza della Davis che non è certo più quella dei miei tempi. L’idea di portare qui a Torino i migliori otto del mondo dividendoli in due gironi è bella per il pubblico».

In che senso?

«Intanto un giocatore non va subito a casa se perde la prima partita e può rifarsi, così la gente lo vede tre volte. Inoltre può vincere la Finals e diventare il maestro del 2026 anche se perde una partita nel round robin».

Accadde a Djokovic, proprio qui a Torino.

«Esatto, nel 2023: perse da Sinner all’inizio, si qualificò e poi lo superò in finale. Vedi? Alla fine si torna sempre a Jannik».