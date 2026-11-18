Adriano Panatta boccia senza appello le Finals di Torino. Nel mirino dell’ex campione azzurro ci sono soprattutto la velocità del campo dell’Inalpi Arena e uno spettacolo che, a suo giudizio, sta allontanando il tennis dalla sua natura. Nel podcast ‘La Telefonata’, insieme a Paolo Bertolucci, Panatta ha commentato con parole durissime le partite del torneo: “Si gioca a tennis? Ieri (lunedì 16 novembre, ndr) ho visto Cobolli, era tennis? Secondo me sono proprio degli scienziati. Vorrei sapere chi è quel mentecatto che decide la velocità. Un nome, tu che stai lì, che conosci tutti. È l’Atp. Chi ca... è che fa queste cose?”.

La critica nasce dalla superficie di gioco, giudicata troppo rapida e favorevole a chi dispone di un servizio particolarmente potente. “Secondo me hanno fatto un macello col tappeto, dove l’hanno montato, eccetera. È ghiaccio”, ha aggiunto Panatta, contestando una scelta che, secondo lui, riduce gli scambi e penalizza chi costruisce il punto da fondo campo. Non è soltanto una questione tecnica. L’ex tennista ha criticato anche l’atmosfera che accompagna le Finals: “Il tennis è un dettaglio, cioè è tutto spettacolo, discoteca, luci psichedeliche. C’è tutto. Una cosa di una volgarità assoluta, proprio”.

Bertolucci condivide le perplessità e vede un’evoluzione che rischia di impoverire il gioco: “Ormai c’è una deriva. Fra un po’ serviranno solamente quelli alti due metri, che servono forte, che hanno un mezzo colpo da fondo campo e basta”. Panatta insiste sulla perdita di varietà: “Sono dei malati di mente che non sanno che cosa vuol dire il tennis. Non hanno cultura del tennis. Non sanno che nel tennis si serve, poi l’altro risponde, poi si comincia a giocare e poi uno fa un attacco o una palla corta e così via”. A sostegno delle loro osservazioni c’è anche la prestazione al servizio di Alexander Zverev, arrivato a mettere in campo il 93% di prime: “È una roba fuori dal normale. Però il 93% viene anche dalla tranquillità che la palla non torni mai indietro”, osserva Panatta. E Bertolucci avverte: “Non c’è uno scambio, niente di divertente”.