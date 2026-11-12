Como, terrore per Sanchez: si schianta alla guida della Ferrari. Auto distrutta

Paura per Robert Sanchez, protagonista suo malgrado di un incidente al Nürburgring, in Germania, dove una Ferrari 488 Challenge Evo da circa 300 mila euro è andata completamente distrutta dopo aver centrato le barriere. Il portiere del Como, arrivato in prestito dal Chelsea, era presente sul circuito lunedì 9 novembre, durante una giornata dedicata alle prove in pista. Ma c’è un particolare importante: a bordo della vettura al momento dello schianto non c’era il calciatore, bensì un componente del suo garage, che aveva preso l’auto per un giro poco prima che Sanchez potesse mettersi al volante. Il conducente è uscito illeso.

L’incidente è avvenuto nella celebre curva Caracciola-Karussell, uno dei punti più caratteristici e insidiosi del tracciato tedesco. Secondo il racconto di un testimone raccolto dal tabloid britannico The Sun, la Ferrari avrebbe affrontato la curva a una velocità di circa 110 chilometri orari, finendo violentemente contro le protezioni. “Stava andando decisamente troppo forte in curva, viaggiava a circa 70 miglia orarie. Ha colpito le barriere e la pista è stata immediatamente chiusa”, ha raccontato l’uomo.

Le conseguenze sull’automobile sono state pesantissime. “La parte anteriore della Ferrari era completamente distrutta e i pezzi erano sparsi dappertutto”, ha aggiunto il testimone. L’organizzazione ha esposto la bandiera rossa, interrompendo le attività per consentire la rimozione dei detriti e la riparazione delle protezioni. Le operazioni hanno richiesto circa un’ora. Sanchez, 28 anni, è un grande appassionato di motori e possiede una collezione di automobili di lusso. La notizia ha inevitabilmente richiamato anche la storia del Nürburgring, il circuito dove nel 1976 Niki Lauda rischiò la vita in un terribile incidente durante il Gran Premio di Germania.