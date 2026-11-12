Sinner, la rivelazione di Farrow: “Sappiamo che...”

“Parliamo con Sinner e Alcaraz. Sappiamo che entrambi apprezzano questo tipo di ambiente”. Stephen Farrow, direttore della United Cup, non chiude la porta alla possibilità di vedere i due grandi protagonisti del tennis mondiale in campo nella prossima edizione della competizione a squadre, in programma in Australia dal 1° al 10 gennaio 2027.

In un’intervista esclusiva a Ubitennis, il dirigente di Tennis Australia ha raccontato dei contatti avviati con i rispettivi entourage, lasciando aperta una possibilità che farebbe crescere ulteriormente l’interesse attorno al torneo. “La qualificazione alla United Cup è determinata dalla classifica. Noi e i nostri colleghi dell’Atp e della Wta contattiamo tutti i giocatori in lizza per partecipare nel periodo che precede la scadenza delle iscrizioni. Ovviamente, questo include anche i team di Jannik e Carlos”, ha spiegato Farrow.

Il direttore conosce bene le difficoltà di una stagione sempre più lunga e impegnativa, ma punta sul fascino della manifestazione: “La United Cup offre un’esperienza speciale in qualità di evento a squadre, con l’opportunità di giocare per il proprio Paese. E sappiamo che sia Jannik che Carlos apprezzano questo tipo di ambiente”. La speranza degli organizzatori è dunque quella di convincere i due campioni a cominciare il nuovo anno rappresentando le rispettive nazionali. Una prospettiva che, al momento, non si traduce però in una conferma della loro presenza: “Continuiamo a sperare — ha aggiunto il dirigente — che molti giocatori di alto livello scelgano di iniziare la loro stagione proprio con questo evento”.

Più definita, invece, la situazione di Novak Djokovic. Il serbo, che aveva partecipato alla manifestazione a Perth nel 2024, difficilmente tornerà in campo nella prossima edizione: “A questo punto della sua carriera si è guadagnato il diritto di essere molto selettivo riguardo ai tornei a cui partecipa, per assicurarsi di essere al massimo della forma e poter aggiungere altri titoli al suo record di vittorie nei tornei del Grande Slam — ha concluso Farrow — Non prevediamo che partecipi alla United Cup, ma non vediamo l’ora di rivederlo in Australia a gennaio”.