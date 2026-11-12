Valentino Rossi torna sul Mondiale 2015: “Giuro sulle mie figlie, non ho mai...”

“Non ho dato nessun calcio a Marc Marquez, lo giuro sulle mie figlie. E Carmelo Ezpeleta, dopo la gara di Valencia, venne da me e mi disse: ‘C***o, avevi ragione’”. Valentino Rossi torna sul Mondiale MotoGP del 2015 e lo fa con una ricostruzione ricca di retroscena nella sua nuova autobiografia ‘La mia storia’, scritta insieme a Giorgio Terruzzi e pubblicata da Rizzoli. Ventiquattro pagine dedicate a una delle stagioni più tormentate della sua carriera, quella del decimo titolo sfumato all’ultima gara e della rottura definitiva con Marc Marquez.

Il Dottore parte dall’origine dello scontro, raccontando come il rapporto con lo spagnolo, inizialmente caratterizzato da rispetto reciproco, si fosse progressivamente deteriorato. Secondo la sua versione, Marquez avrebbe deciso di ostacolarlo nella corsa al titolo, anche quando le proprie possibilità iridate erano ormai compromesse. A rafforzare i suoi sospetti fu soprattutto il Gran Premio d’Australia: “C***o, l’ha fatto apposta, vuole farmi perdere il titolo”, racconta Rossi ripensando a quanto accaduto a Phillip Island.

Poi arriva Sepang, il 25 ottobre 2015, e l’episodio destinato a segnare per sempre la MotoGP. Sulla caduta di Marquez, Valentino non cambia versione: “Il calcio non c’è mai stato. Posso giurarlo su qualunque cosa, sulla testa delle mie figlie. Quel calcio non è mai esistito”. Il pilota spiega che fu la leva del freno della Honda ad agganciargli la gamba, facendogli perdere l’appoggio sulla pedana. Un contatto che, secondo la sua ricostruzione, provocò la caduta dello spagnolo.

Nel libro trova spazio anche un retroscena su Carmelo Ezpeleta. Prima della gara di Valencia, il numero uno della Dorna gli aveva proposto una fotografia insieme a Marquez per favorire una riconciliazione. Rossi rifiutò e gli spiegò cosa, a suo giudizio, sarebbe successo in pista: Marquez avrebbe seguito Jorge Lorenzo senza tentare di superarlo. A fine gara, con il maiorchino campione del mondo, arrivò la frase di Ezpeleta: “C***o, avevi ragione”. Undici anni dopo, il rancore non è sparito. “Nel 2015 abbiamo perso tutti, persino Marquez. Secondo me, quando va a dormire la sera, talvolta ci pensa”, scrive il nove volte iridato.