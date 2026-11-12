Materazzi e il retroscena su Zidane: “Non vuole fare pace. In hotel...”

Marco Materazzi torna a parlare della testata di Zinedine Zidane nella finale dei Mondiali 2006 e risponde alle recenti dichiarazioni del francese, oggi commissario tecnico della Francia. A vent’anni da quella notte di Berlino, la pace tra i due campioni resta lontana. E l’ex difensore dell’Inter non nasconde il proprio pensiero: “È lui che non vuole fare pace. Io non ho mai avuto problemi, anzi, l’occasione per chiarirci c’è stata. Ma evidentemente per lui è difficile tornare sui propri passi”. A riaccendere la vicenda erano state le parole di Zidane, che nei giorni scorsi aveva ammesso di non essere orgoglioso della testata, senza però provare rimpianti: “Non ne vado fiero, ma fa parte della mia vita, del mio percorso. Sono sempre io, anche se sicuramente non è una gran cosa. Per fortuna nella mia carriera ho fatto anche altro”.

Una posizione che Materazzi considera contraddittoria: “E quella frase di Zizou mi sembra un po’ un controsenso, no?”. L’italiano spiega anche quale sarebbe stata, a suo avviso, la risposta giusta: “Oggi direi quello che avrei detto quella sera di vent’anni fa, o il giorno dopo ‘Ho sbagliato, ma sono stato provocato: giudicate voi com’è andata la cosa, io chiedo scusa’. Lui sarebbe passato per un gran signore e Materazzi per il solito cretino, quello che l’aveva fomentato a modo suo. Ne sarebbe uscito meglio, ma ognuno la pensa a modo suo. Di sicuro la cosa sarebbe finita lì”.

Materazzi torna quindi sull’incontro del novembre 2010 all’hotel Meliá di Milano, alla vigilia di Milan-Real Madrid. “Gli andai incontro e gli strinsi la mano. Gli dissi: ‘Sono contento che ci incontriamo qui, dove non ci vede nessuno’. Lui mi rispose: ‘Non ti preoccupare, cose che capitano, cose passate’. Peccato che poi abbia rinnegato tutto, dicendo che pensava fossi un tifoso”. E aggiunge: “Non era la mia prima provocazione, ma neanche la sua prima testata. Questo è stato sottolineato troppo poco”. Infine, il ricordo della tragedia del portiere Jesús de Miguel, che porta Materazzi a guardare quell’episodio con una prospettiva diversa: “La sua morte mi ha fatto ringraziare Dio che non fosse successo nulla. Per quel portiere si parla di omicidio colposo per un intervento di gioco. E se fosse successo a me?”.