Cristiano Ronaldo non è più intoccabile nemmeno in Arabia. La sconfitta per 3-1 dell’Al-Nassr contro l’Al-Ahli ha aperto una nuova frattura attorno al portoghese, finito nel mirino di tifosi, commentatori ed ex protagonisti del calcio saudita. A far discutere non è soltanto il risultato, ma soprattutto il rendimento di CR7 e quella rincorsa ai mille gol che, secondo alcuni, starebbe diventando un problema per la squadra.

A lanciare l’attacco più duro è stato Hussein Abdulghani, ex capitano dell’Al-Nassr e bandiera della nazionale saudita, intervenuto durante il programma televisivo ‘Nadeena’ su MBC. “I tifosi dell’Al-Nassr devono pregare che Cristiano arrivi a mille gol e che questa storia finisca una volta per tutte”, ha dichiarato senza usare mezzi termini. Abdulghani ha poi messo in discussione anche l’utilità del portoghese sul piano tattico: “Ronaldo è stato un grande giocatore, ma dobbiamo chiederci se oggi sia ancora utile alla squadra, soprattutto nelle partite più equilibrate. Segnare non è l’unico compito di un attaccante: non può fare gol e poi diventare un peso per il resto della partita”. E ancora: “L’Al-Nassr ha bisogno di un centravanti capace di trovare soluzioni individuali, non di qualcuno che rimanga in campo novanta minuti soltanto per fare presenza”.

Una critica condivisa anche da Mohammed Noor, altra leggenda del calcio saudita, che inizialmente aveva difeso CR7 ricordando il suo ruolo di centravanti, salvo poi rispondere con un secco “no” alla domanda sulla possibilità di averlo oggi nell’Al-Ittihad. Eppure i numeri realizzativi restano importanti: Ronaldo ha raggiunto quota 986 reti in carriera, con 14 gol ancora da segnare per arrivare allo storico traguardo. Contro l’Al-Ahli ha sbloccato la partita, prima di fallire un rigore e assistere alla rimonta avversaria. Il problema, adesso, è che in Arabia non tutti sembrano più disposti ad aspettarlo.