La maglia azzurra li riporta dalla stessa parte della rete, ma a Bologna Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini sembrano ancora lontani. L’avvicinamento alle Final Eight di Coppa Davis è accompagnato da un clima piuttosto freddo tra i due tennisti, con pochi contatti, allenamenti separati e una distanza che non è passata inosservata durante i primi appuntamenti della Nazionale. I segnali sono arrivati soprattutto dagli impegni pubblici. Durante la conferenza stampa, Berrettini si è presentato insieme a Flavio Cobolli, mentre Musetti si è accomodato all’altra estremità del tavolo. Nessun particolare scambio tra i due, neppure nei momenti di pausa. Una situazione che ha alimentato le indiscrezioni su un rapporto incrinato da questioni personali, mai chiarite pubblicamente dai diretti interessati.

Anche sul campo le strade sono state differenti. Il romano ha condiviso l’allenamento con Cobolli, mentre il carrarino ha lavorato con lo spagnolo Rafael Jodar. Una divisione che, presa singolarmente, potrebbe rispondere a semplici esigenze tecniche, ma che inserita nel contesto ha contribuito ad accendere ulteriormente le voci. Berrettini, intanto, ha preferito concentrarsi sul ritorno in squadra, dopo essere stato inizialmente escluso dalle convocazioni: “Sapevo che mi sarei dovuto far trovare pronto. Ho continuato ad allenarmi e a giocare sapendo che le convocazioni definitive sarebbero arrivate più avanti”, ha raccontato.

Poi Berrettini ha parlato del significato della maglia azzurra: “Per me rappresentare l’Italia è sempre un grande onore, oltre che un piacere. Sin da quando sono bambino ho cullato questo sogno e la Coppa Davis è la massima aspirazione possibile per un giocatore”. Adesso la priorità è il campo. L’Italia di Filippo Volandri, a caccia del quarto titolo consecutivo, debutterà mercoledì 25 novembre contro la Corea del Sud. E per Musetti e Berrettini la competizione sarà anche un’occasione per ritrovare, almeno sul piano sportivo, un’intesa necessaria alla causa azzurra.