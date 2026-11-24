Jannik Sinner è arrivato al punto di dover ricorrere alla chirurgia per risolvere il problema al ginocchio destro. La sindrome della bandelletta ileotibiale lo ha tenuto lontano dai campi per mesi, fino alla decisione di sottoporsi a un intervento in Finlandia. Ma che cosa succede esattamente al ginocchio quando si manifesta questa patologia? A spiegarlo alla Gazzetta dello Sport è il dottor Rodolfo Rocchi, ortopedico e traumatologo specializzato nella chirurgia di anca e ginocchio. “La sindrome interessa una struttura che parte dalla parte esterna dell’anca, scende di fianco al femore, arriva di fianco al ginocchio e si attacca alla tibia”, spiega lo specialista. Si tratta di una fascia fibrosa sottoposta a continue sollecitazioni, particolarmente importanti nel tennis, dove scatti, frenate e cambi di direzione mettono a dura prova gli arti inferiori.

La prima strada, generalmente, non è quella operatoria: “La prima opzione è senz’altro conservativa, non chirurgica”, sottolinea Rocchi. Il problema, però, è che non sempre fisioterapia e trattamenti riescono a risolvere un’infiammazione così persistente: “Un intervento alla bandelletta richiede poi un periodo di recupero molto lungo, quindi non è una strada che viene percorsa subito”, aggiunge.

C’è poi un aspetto che non va sottovalutato: individuare l’origine del problema: “Possono esserci aspetti legati all’appoggio degli arti inferiori che determinano un sovraccarico in queste zone e vanno trattati”, avverte l’ortopedico. Non basta quindi intervenire sul dolore, ma occorre capire quali squilibri abbiano provocato l’infiammazione. Una patologia tutt’altro che semplice da affrontare. Rocchi la definisce infatti “una delle tendinopatie più antipatiche che ci siano”. Per Sinner, adesso, comincia la fase decisiva: recuperare senza lasciare irrisolte le cause dell’infortunio.