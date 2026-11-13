Domenech, altro delirio contro l’Italia dopo il gol di Pio: “Sconcertante”

“Una vittoria inaspettata per gli italiani”. Che potesse avercela ancora con l’Italia è normale: il rigore trasformato da Fabio Grosso nella magica notte di Berlino ha, di fatto, messo fine alla sua carriera E può essere anche giustificato visto che gli azzurri lo hanno privato di quella che sarebbe stata la vittoria più importante di una vita. Dopo il capitolo Francia chiuso nel 2010, ha avuto un triste apparizione sulla panchina del Nantes nel 2021. Ma adesso è anche troppo. Raymond Domenech anche questa volta l’ha sparata grossa. A distanza di anni, l’astio nei confronti dell’Italia non gli è ancora passato. E non perde occasione per ricordarlo.

Italie France 1/1 c’est inespéré pour les Italiens . Quelle faiblesse dans tous les secteurs mais le plus surprenant est leur niveau technique , que d’erreurs dans des passes faciles c’est affolant . — Raymond Domenech (@RaymondDomenech) November 12, 2026

L’Italia di Mancini ha strapazzato la Francia delle stelle guidata da Zidane. Dopo il gol del momentaneo 1-1 a San Siro, l’ex Commissario tecnico ha tweetato in maniera pesante. Non contro la Francia, sia chiaro, ma contro gli azzurri del Mancio. “Una vittoria inaspettata per gli italiani. Che debolezza in tutti i reparti, ma la cosa più sorprendente è il loro livello tecnico: quanti errori in passaggi facili, è sconcertante. Com’è possibile?”, un messaggio che non nasconde risentimento e frustrazione. E, dopo una vittoria per 3-1, fa ancora più rumore.

Italie France 3/1 comment est ce possible ? Comment perdre le fil à ce point ? Les failles défensives de l’EDF se confirment — Raymond Domenech (@RaymondDomenech) November 12, 2026

“Domenech che al gol dell’1-1 dell’Italia scrive che la debolezza degli italiani è sconcertante in tutti i reparti, con errori banali in tutti i reparti”, è stato il commento del giornalista Tancredi Palmeri. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Giovanni Capuano. Prima “Spiaze”, poi “Spiaze tantissimo”, i commenti. Una citazione a Simone Inzaghi che non è passata inosservata. Il mondo va avanti e bisogna stare al passo con i tempi che cambiano. Bisognerebbe ricordarlo anche a Domenech che, evidentemente, è ancora scottato dal 2006. Spiace, Raymond.