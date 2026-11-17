Raymond Domenech aspettava soltanto un’occasione per tornare ad attaccare l’Italia. E la pesante sconfitta per 4-1 contro il Belgio, a Bruxelles, gli ha servito l’assist perfetto. L’ex commissario tecnico della Francia è tornato a pungere la Nazionale azzurra sui social, commentando senza mezzi termini l’eliminazione dalla Nations League e approfittando del risultato per rilanciare le proprie critiche. Il messaggio pubblicato su X è stato piuttosto esplicito: “La Francia si qualifica logicamente. Il Belgio schiaccia gli italiani che confermano quello che si pensava di loro”.

Pensieri che hanno riacceso le polemiche, soprattutto perché arrivate pochi giorni dopo il successo dell’Italia per 3-1 contro la Francia a San Siro.

Una vittoria che evidentemente non aveva convinto Domenech, già protagonista di un commento particolarmente duro durante quella partita. In quell’occasione aveva parlato di “debolezza evidente in ogni reparto”, soffermandosi soprattutto sulla qualità tecnica degli Azzurri: “La cosa più sorprendente è il loro livello tecnico - aveva detto - quanti errori su passaggi semplici, è sconcertante”. Adesso la batosta contro il Belgio gli ha permesso di tornare sull’argomento, quasi a voler cancellare il risultato maturato al Meazza.

Una rivalità, un odio per il Belpaese, che affonda le radici nella finale dei Mondiali 2006, quando la Francia di Domenech venne sconfitta dall’Italia ai calci di rigore nella notte di Berlino. E proprio quel precedente è tornato al centro delle reazioni. Se i tifosi italiani non hanno perso occasione per ricordargli quella finale, anche diversi francesi hanno contestato il suo intervento, tirando in ballo pure il fallimento della sua gestione in Nazionale, culminata nell’ammutinamento di Knysna durante i Mondiali del 2010. Insomma, l’ennesima provocazione di Domenech ha finito per riaprire una ferita che, a quanto pare, continua a far discutere anche a vent’anni di distanza.