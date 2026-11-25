Il Napoli esce dall’Etihad con un 2-2 contro il Manchester City e soprattutto con una certezza: la squadra di Massimiliano Allegri ha mostrato un volto diverso rispetto alle ultime settimane. Una prestazione di personalità, organizzazione e sacrificio che ha raccolto gli applausi anche di Paolo Di Canio e Fabio Capello negli studi di Sky Sport. Ma a sorprendere, dopo la partita, è stato proprio l’allenatore azzurro, capace di assumersi pubblicamente le responsabilità per le difficoltà incontrate finora.

Di Canio ha promosso senza riserve il lavoro del tecnico: “Il Napoli ha fatto una partita sontuosa a Manchester. Lo spirito è stato completamente diverso, Allegri l’ha studiata molto bene. Non puoi avere un’organizzazione del genere quando difendi basso, con questo senso di sacrificio, e poi vai a prendere gli avversari alti mettendoli in difficoltà proprio dove il City sta soffrendo”. L’ex attaccante ha poi dedicato un elogio particolare a Billy Gilmour: “Monumentale in mezzo al campo, l’aria britannica allo scozzese ha fatto bene”.

Anche Capello ha riconosciuto i progressi degli azzurri, soffermandosi soprattutto sull’atteggiamento dopo il pareggio inglese: “Il risultato è meritato, il Napoli ha saputo giocare da squadra e soffrire. Si sono aiutati tutti quanti, andando due volte in vantaggio. Anche dopo il 2-2 hanno continuato ad attaccare e a cercare la vittoria. C’era uno spirito diverso”. Allegri, però, non ha cercato giustificazioni. Anzi, davanti alle telecamere ha fatto un passo indietro: “Nella prima parte di questa stagione sicuramente per responsabilità mia abbiamo curato poco la fase difensiva”. Poi il rammarico per un successo sfumato: “Deve esserci l’amaro in bocca, perché abbiamo fatto una buona partita e potevamo portarla a casa”.