Il lungo stop dopo l’intervento al ginocchio potrebbe costringere Jannik Sinner a fare i conti anche con il ranking mondiale. Tra le possibilità previste dal regolamento Atp c’è quella di ricorrere al ranking protetto, uno strumento pensato proprio per i giocatori che, a causa di un infortunio, sono costretti a restare lontani dal circuito per diversi mesi. Una soluzione che potrebbe tornargli utile, ma soltanto se i tempi di recupero dovessero allungarsi.

Come funziona il tutto? Un tennista che rimane fermo per almeno sei mesi consecutivi può chiedere all’Atp di utilizzare una classifica protetta per iscriversi ai tornei. Attenzione, però: non significa conservare la propria posizione nel ranking durante l’assenza. La classifica continua ad aggiornarsi e il giocatore perde normalmente i punti in scadenza. La protezione serve a permettergli di entrare nei tabelloni dei tornei utilizzando una posizione calcolata prima dello stop.

La richiesta deve essere presentata entro sei mesi dall’ultima partita disputata e accompagnata dalla documentazione medica. Il riferimento è la media del ranking nelle prime tredici settimane successive all’ultimo torneo giocato. Una volta ottenuto il via libera, il giocatore può sfruttare questa possibilità per nove tornei nell’arco di nove mesi. Se l’assenza raggiunge almeno dodici mesi, le partecipazioni diventano dodici. C’è un dettaglio da non sottovalutare, che il ranking protetto consente l’accesso ai tornei, ma non garantisce una testa di serie. Per Sinner, quindi, molto dipenderà dalla data del ritorno. Se riuscirà a rientrare senza superare i sei mesi di stop, non avrà bisogno di ricorrere a questa tutela. Altrimenti, potrà diventare uno strumento importante per riprendere il proprio posto nel circuito.