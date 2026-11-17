L’Olanda è stata travolta all’Olympiastadion. La Germania si è imposta con un rotondo 5 a 0. Una sconfitta dolorosa per gli Oranje di Xavi, anche se è comunque arrivata la qualificazione ai quarti di finale della Nations League (che ha chiuso il Gruppo 2 al secondo posto, a pari punti proprio con la Germania di Jurgen Klopp).

Sul banco degli imputati c’è Denzel Dumfries. L’ex terzino dell’Inter, dallo scorso luglio al Real Madrid di José Mourinho, è finito nel mirino delle analisi, tra cui quella di Khalid Boulahrouz. “Ovviamente ha avuto un impatto significativo con le sue incursioni sulla fascia, ma i suoi punti deboli sono sempre stati quelli difensivi”, ha esordito l’ex Chelsea.

Il quarantaquattrenne ci è poi andato giù in maniera più pesante: “Non credo che si senta a suo agio in fase difensiva. I difensori che non sono molto bravi a difendere o a cui non piace farlo preferiscono attaccare. Credo di averlo notato anche in lui. Sembrava in difficoltà, come se avesse un sacco di patate sulle spalle”.

Dopo gli anni devastanti all’Inter, Denzel Dumfries sta faticando al Real Madrid. In questo avvio di stagione, ha collezionato poco meno di 500 minuti in Liga, con cinque partite iniziate dal primo minuto sulle otto giocate. Meglio in Champions League: tre partite su quattro giocate titolare, con un assist nella gara vinta contro l’AEK Atene.