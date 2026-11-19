La partita che poteva riaprire le Finals le chiude. Flavio Cobolli perde da Frances Tiafoe 6-7, 0-6 in due set e saluta il torneo in anticipo: ininfluente per la classifica sarà il match di domani con Alcaraz. Una sconfitta clamorosa: sfida alla portata, ma il romano è rimasto schiacciato dalle aspettative del nuovo palcoscenico, che lo hanno condotto ad una sconfitta dove troppi sono stati gli errori non forzati: 29. Male anche il doppio: Bolelli e Vavassori perdono 6-3, 6-4 contro Harrison e Skupski e sono eliminati. Dopo due turni, 4 partite e 4 sconfitte: senza Sinner, il tennis italiano alle Finals è in profondo rosso.

E poi c’è Jannik Sinner e il suo viaggio più importante che, al momento, non è quello verso l’Australia. Prima di Melbourne, e prima degli allenamenti, potrebbe esserci una tappa negli Stati Uniti per un altro parere sul ginocchio destro. A rivelarlo è Vanity Fair: dopo i controlli con il professor Alberto Zangrillo e l’équipe del San Raffaele di Milano, Sinner vorrebbe consultare uno specialista, non per fissare una data, ma per capire come tornare in campo. Il problema, secondo Vanity Fair, è un’infiammazione alla bandelletta laterale, probabilmente dovuta al sovraccarico di partite e allenamenti. Il dolore gli impedirebbe di allenarsi regolarmente. I medici italiani avrebbero indicato riposo e antinfiammatori, escludendo per ora l’intervento chirurgico. Il consulto americano non vuol dire operazione, ma ulteriori risposte.

PASSAGGIO

È questo il passaggio che pesa più di ogni previsione sul calendario. Non conta soltanto quando Jannik tornerà a giocare, ma quando potrà allenarsi con continuità senza rischiare di peggiorare. Una data certa non c’è. Il controllo potrebbe allungare i tempi delle prime tappe previste: l’esibizione del Six Kings Slam a Riad dal 27 al 30 dicembre, poi l’Australian Open di gennaio. Date che col passare dei giorni sbiadiscono all’orizzonte.

A Milano, la settimana scorsa, Sinner era stato più prudente di chi immaginava già il suo ritorno. Alla domanda sull’Australia aveva risposto: «Spero di sì», spiegando di dover rispettare i protocolli e che forzare avrebbe potuto creare problemi più importanti. Non aveva ancora ripreso in mano la racchetta. Il consulto confermerebbe che la cautela non era una formula di circostanza: a 25 anni, il rischio maggiore sarebbe trasformare la fretta di rientrare in un nuovo stop.E mentre il tennis aspetta Sinner, a Torino Carlos Alcaraz continua a vincere. Ieri alle Finals lo spagnolo ha battuto Daniil Medvedev 6-2, 6-4, secondo successo senza perdere un set. Ma il momento che racconta meglio la sua giornata non è un diritto vincente. Nel secondo set ha chiesto il fisioterapista per un fastidio al bicipite femorale sinistro, si è fatto fasciare e ha vinto dosando i movimenti. «Sento ancora un po’ di fastidio, non voglio mentire», ha ammesso in conferenza stampa, senza dirsi particolarmente preoccupato. Le parole più importanti, però, sono arrivate parlando degli infortuni: «L’infortunio mi ha fatto capire cosa sia davvero importante. Non è vincere, non è vincere o perdere una finale. È semplicemente giocare a tennis».

E ancora: «Ogni volta che posso entrare in campo e competere in salute è un regalo». Una frase che, nel giorno delle notizie sul ginocchio di Jannik, pesa ancora di più. Alcaraz quel regalo può averlo ogni volta che entra in campo. Sinner, per ora, aspetta di sapere quando potrà scartarlo.