Non appena si avvicina il mercato di gennaio, i musi dei giocatori che non si trovano bene si allungano. Fanno notare più o meno velatamente il loro malcontento per convincere altri club a investire su di loro: può sembrare un paradosso ma è così. Vedi Kevin De Bruyne che è tornato in città soltanto ieri, dopo i due giorni di riposo extra concordati con Allegri e il club, giustamente concessi per evitare frizioni di cui la squadra non ha affatto bisogno. Il tutto dopo che la moglie non aveva detto, come riportato erroneamente da alcuni media italiani, quel «rima ce ne andiamo, meglio è», ma non ha certo giurato amore eterno alla città. Evidentemente era più comodo far circolare le voci in modo che il Psv muovesse un primo passo, ovvero un’idea di offerta da 2 milioni che il Napoli riterrebbe troppo bassa.

Il punto non è che De Bruyne desideri andare via, è che non voglia fare il leader del Napoli finché ne fa parte. Le parole di Politano («Veniamo solo noi italiani a parlare») avevano questo chiaro riferimento. Visto lo status del belga e lo stipendio più alto della rosa (un lordo da 11,1 milioni l’anno più 1,7 di bonus), sarebbe corretto si prendesse qualche responsabilità in più, anche perché altri giocatori pizzicano Napoli senza averne diritto: Lang che litiga con i tifosi e Lucca che sfida i mugugni facendosi immortalare davanti al murale di Maradona e accompagnando la somma pubblicazione social con la didascalia “Tutto è possibile”. Come a dire che loro sono incompresi, non incomprensibili.

Gli scontenti in casa Milan, oltre a Loftus-Cheek che potrebbe andare via a gennaio, in anticipo rispetto alla scadenza del contratto, sono i più giovani. I 18enni Camarda e Comotto hanno infatti raccolto solo briciole: 119 minuti finora per l’attaccante, solo 18 per il centrocampista. In estate Amorim aveva dichiarato di voler essere “costretto” a schierarli, ma il rendimento in Europa League è sotto le attese e non offre margini. È proprio il caso in cui il prestito conviene a tutti: il Genoa si era interessato a entrambi, ma probabilmente arriverà solo al centrocampista, mentre per Camarda sembra si stia muovendo qualcosa all’estero. Il ritrovato Bologna di Palladino cerca una punta perché non riesce a risvegliare Dovbyk, così come Kean non riesce a rendersi disponibile e qui la tristezza è sia del ragazzo sia del Como, che dovrà continuare con il solo Douvikas fino al prossimo anno. Ecco perché il pensiero del club lariano sta andando a Scamacca, altro italiano e quindi utile alle liste a sua volta incupitosi nell’Atalanta dove ormai ha perso il posto a favore di Krstovic. E lì c’è pure De Ketelaere che gradirebbe giocare centravanti come nel Belgio e si ingrigisce non appena riveste il nerazzurro.

RECUPERO

Nella Juventus l’operazione recupero del sorriso è scattata su Koopmeiners che ultimamente ha offerto prestazioni convincenti: ora Spalletti dovrà dargli continuità, per ottenerla in cambio. Buone notizie arrivano da Zhegrova circa il suo rientro in gruppo dopo l’acciacco in Nazionale, ma l’umore del ragazzo che non trova mai la titolarità non è alle stelle. Tuttavia il focus in casa bianconera è su Cambiaso, ormai irriconoscibile, anche perché non esiste in rosa un terzino sinistro di ruolo (Celik adattato non convince, Cabal non dà garanzie). Rispetto a Cambiaso, Zaniolo era stato richiamato in Nazionale da Mancini e spera che Zanetti possa aiutarlo più di Runjaic. Anche nella Fiorentina diversi giocatori sono finiti sullo sfondo: Atta è fuori da settembre, Beto non trova la condizione, Fagioli sembra averla persa, De Gea è criticatissimo. Il tutto mentre Gonçalves inspiegabilmente è partito titolare solo nell’ultima prima della sosta contro la Juventus, nonostante si dimostri uno dei migliori ogni volta che mette piede in campo.