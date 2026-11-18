Flavio Cobolli non cerca alibi dopo la sconfitta contro Daniil Medvedev, ma mette sul tavolo una considerazione molto chiara: senza Jannik Sinner alle Finals di Torino, per gli altri italiani diventa tutto più complicato.

Il tennista romano ha perso il debutto contro il russo con il punteggio di 7-6, 6-3 e, dopo la partita, ha raccontato quanto l’assenza del numero uno azzurro abbia inciso anche sulla gestione della pressione. “L’assenza di Jannik non mi aiuta perché comunque mi avrebbe tolto un po’ di pressione. A noi italiani inconsciamente ci dà una grande mano fuori dal campo, si prende un po’ tutta lui la pressione e il dover vincere, il tifo”, ha spiegato Cobolli in conferenza stampa.

Il ragionamento del romano riguarda soprattutto le aspettative che accompagnano un torneo giocato in casa, davanti a un pubblico che si aspetta molto dai propri rappresentanti. “A noi lascia un po’ di spazio e anche un po’ di margine di errore. Le nostre sconfitte pesano di meno e questo durante l’anno si fa sentire”, ha aggiunto, sottolineando quanto la presenza di Sinner possa rappresentare una sorta di protezione anche per gli altri azzurri. Cobolli, però, non ha voluto attribuire il ko alla tensione o alle circostanze. Anzi, ha riconosciuto i meriti del suo avversario: “Credo di aver fatto una prestazione sopra la media di quello che mi aspettavo prima della partita. Poi c’è anche l’avversario e oggi l’avversario è stato più forte di me. La tensione non ha influito sul gioco”.

Nel box del romano c’era anche Matteo Berrettini, presenza fortemente voluta dal giocatore: “Avevo la necessità di avere Matteo in mezzo al mio team, perché mi avrebbe dato una grande mano”. Adesso Cobolli guarda avanti e alla prossima sfida contro Frances Tiafoe: “Sarà una battaglia e io darò tutto”. Con un altro ko difficile vederlo proseguire nel torneo.