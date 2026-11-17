Quindici minuti dopo il fischio finale di Francia-Turchia, Kylian Mbappé aveva già lasciato lo stadio. Una partenza velocissima, seguita da quella di altri compagni, che ha impedito a Zinedine Zidane di riunire la squadra per il consueto confronto conclusivo dopo l’ultimo impegno in Nations League.

La scena si è consumata a Bordeaux, dove la Francia ha conquistato una vittoria per 2-1 contro la Turchia. Terminata la partita, i calciatori hanno salutato rapidamente il pubblico, raggiunto gli spogliatoi e preparato i bagagli per dirigersi verso l’aeroporto di Mérignac. Ad attenderli c’erano infatti diversi jet privati, pronti a riportarli nelle città dei rispettivi club.

Secondo quanto riferito da Rmc Sport, Zidane avrebbe voluto approfittare dell’ultima occasione prima della pausa internazionale per parlare con il gruppo, fare un bilancio del percorso e impostare il lavoro in vista del prossimo appuntamento, previsto soltanto a marzo 2027. Un programma saltato davanti alla fretta dei suoi giocatori. Dopo Mbappé, anche Rayan Cherki e Malo Gusto hanno lasciato rapidamente l’impianto, seguiti da Eduardo Camavinga. I tempi erano particolarmente stretti: alcuni aerei sono decollati poco dopo la mezzanotte, con destinazione Milano e Madrid.

🇫🇷 France 2 - 1 Turquie 🇹🇷



🗣️ @Gio_Castaldi : « Kylian Mbappé est parti rapidement du stade, le visage contrarié. Je pense qu'il était frustré de ne pas marquer. »#EDS #FRATUR pic.twitter.com/X7tQBl3HV1 — L'Équipe du soir (@lequipedusoir) November 15, 2026

A confermare indirettamente l’assenza del confronto nello spogliatoio sono stati Andy Diouf e Pablo Pagis. Interpellati dai giornalisti, i due francesi hanno raccontato senza troppi giri di parole: “Non abbiamo fatto discorsi”, ha spiegato Diouf. Pagis ha aggiunto: “Ha lasciato tutti tranquilli”. Una conclusione decisamente insolita per un raduno internazionale. Zidane, dunque, si è ritrovato senza quel confronto collettivo che avrebbe voluto organizzare prima di salutare i suoi giocatori per quattro mesi.