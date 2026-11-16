È scontro aperto tra Walter Sabatini e Gian Piero Gasperini, con la vicenda che rischia di finire nelle aule di tribunale. L’ex direttore sportivo della Roma ha raccontato un retroscena riguardante il tecnico giallorosso e Frederic Massara, attuale dirigente della Juventus, accusando l’allenatore di averlo spintonato davanti all’intera squadra nella passata stagione. Dichiarazioni che hanno provocato la reazione di Gasperini, deciso a tutelarsi attraverso i propri legali.

Tutto è nato da un’intervista concessa da Sabatini al Quotidiano Nazionale, nella quale l’ex dirigente ha parlato senza filtri del carattere dell’allenatore: “Gasperini è bravissimo, però è diverso da come appare. La scorsa stagione è arrivato a spintonare Massara davanti alla squadra, lo ha delegittimato per agevolare i suoi amici. Lo avesse fatto a me, lo avrei preso a pugni”, ha dichiarato.

Parole particolarmente pesanti, che hanno rapidamente fatto il giro degli ambienti romanisti. La risposta del tecnico non è arrivata attraverso una replica pubblica: Gasperini ha infatti fatto sapere, tramite il club, di non voler rispondere né nell’immediato né in futuro a domande sull’argomento. Nel frattempo ha affidato ai propri legali il compito di valutare le iniziative necessarie per tutelare la propria immagine, anche in sede civile.

L’eventuale risarcimento, secondo quanto riportato, sarebbe destinato in beneficenza. La vicenda ha però registrato un ulteriore sviluppo con il dietrofront di Sabatini.

L’ex dirigente ha pubblicato un messaggio su Instagram, riconoscendo di aver sbagliato e chiedendo scusa: “Non ho alcuna difficoltà ad ammettere di aver sbagliato e a chiedere scusa. Chiedo sinceramente scusa a Gasperini e a tutti coloro che possano essersi sentiti colpiti dalle mie parole”. Una retromarcia che, almeno per ora, non ha fermato l’iniziativa legale del tecnico.