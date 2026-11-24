Massimiliano Allegri sceglie il sorriso per avvicinarsi alla notte più complicata del Napoli in Champions League. Alla vigilia della trasferta contro il Manchester City, l’allenatore azzurro si presenta con la consueta ironia, raccontando anche un curioso episodio avvenuto durante la preparazione della squadra: “Non sono superstizioso, ma le persone negative portano sfiga e non voglio nemmeno vederle. Quindi se sorridiamo magari facciamo gol. Ho fatto una battuta”, racconta Allegri.

Poi, però, il discorso torna inevitabilmente sul campo. All’Etihad servirà una prestazione di alto livello contro una delle squadre più forti d’Europa: “Non è facile, sarà una bellissima partita contro una squadra forte che negli ultimi dieci anni ha vinto tantissimo. Ha cambiato tanti giocatori, ma resta una delle favorite per la Champions. Dovremo fare una bella partita per portare a casa il risultato”, avverte il tecnico.

Qualche dubbio riguarda soprattutto le scelte in mezzo al campo e le condizioni di Anguissa: ”Devo decidere se mettere tre o quattro centrocampisti. Servirà soprattutto giocare bene tecnicamente, essere precisi quando troveremo gli spazi — spiega Allegri, consapevole che la qualificazione non passerà necessariamente dalla sfida inglese — Anche se dovessimo fare risultato, non saremmo qualificati. Ce la giocheremo all’ultima giornata”. Inevitabile anche una domanda su Kevin De Bruyne e sulle voci di mercato: ”È un giocatore straordinario, fa molto bene il suo lavoro ed è un piacere vederlo giocare. Il Napoli è fortunato ad averlo. È uno che non si tira mai indietro". Sul futuro, infine, il toscano rimanda ogni valutazione: “A Natale parleremo con la società, magari qualcuno vorrà andare via, ma lo vedremo soltanto al termine di questo ciclo di partite”.